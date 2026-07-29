Aperimercato, nuovo appuntamento con Fabrizio Ravanelli sul canale YouTube di Tuttosport

Nuovo appuntamento con Fabrizio Ravanelli sul canale YouTube di Tuttosport. Torna Penna Bianca, il format che vede protagonista uno degli attaccanti più amati della storia della Juventus, pronto ad analizzare senza filtri i temi più caldi del momento tra calciomercato, attualità e retroscena. L'ex centravanti bianconero metterà a disposizione la sua esperienza e il suo punto di vista per leggere le strategie della Juventus e commentare i principali argomenti che stanno animando questa estate particolarissima. L'appuntamento è alle 19 con una nuova puntata di Aperimercato, in diretta sul canale YouTube di Tuttosport. Ravanelli commenterà le ultime novità sul mercato bianconero, analizzerà le mosse della dirigenza, i possibili colpi in entrata e in uscita e risponderà alle domande dei tifosi, senza dimenticare uno sguardo a ciò che sta accadendo anche negli altri grandi club italiani ed europei. Soprattutto in questi giorni, occhio al tema Nazionale…
Fate le vostre domande
Come sempre, sarà una diretta all'insegna dell'interazione: il pubblico avrà la possibilità di confrontarsi con uno dei grandi protagonisti della storia juventina, intervenendo in tempo reale con curiosità e opinioni, con le proprie domande sui temi più discussi del momento. Partecipare è semplicissimo: basta andare sul canale di Tuttosport, iscriversi e collegarsi dalle 19. La chat resterà aperta per tutta la durata della trasmissione: inviate le vostre domande e diventate protagonisti di una nuova serata di Aperimercato insieme a Fabrizio Ravanelli e alla redazione di Tuttosport.