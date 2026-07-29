Aperimercato, nuovo appuntamento con Fabrizio Ravanelli sul canale YouTube di Tuttosport

Nuovo appuntamento con Fabrizio Ravanelli sul canale YouTube di Tuttosport. Torna Penna Bianca, il format che vede protagonista uno degli attaccanti più amati della storia della Juventus, pronto ad analizzare senza filtri i temi più caldi del momento tra calciomercato, attualità e retroscena. L'ex centravanti bianconero metterà a disposizione la sua esperienza e il suo punto di vista per leggere le strategie della Juventus e commentare i principali argomenti che stanno animando questa estate particolarissima. L'appuntamento è alle 19 con una nuova puntata di Aperimercato, in diretta sul canale YouTube di Tuttosport. Ravanelli commenterà le ultime novità sul mercato bianconero, analizzerà le mosse della dirigenza, i possibili colpi in entrata e in uscita e risponderà alle domande dei tifosi, senza dimenticare uno sguardo a ciò che sta accadendo anche negli altri grandi club italiani ed europei. Soprattutto in questi giorni, occhio al tema Nazionale…