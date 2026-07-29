"Real Madrid, un club di Premier League bussa per l'attaccante di Mourinho: i blancos sparano alto"

Il Real Madrid è senza dubbio il protagonista del calciomercato, tra grandi colpi messi a segno e altri da finalizzare, ma anche per i blancos sembra essere arrivato il momento di cedere. Dopo aver ufficalizzato gli acquisti di Dumfries, Konaté, Cucurella e Bernardo Silva le merengues puntano a chiudere per Rodri (perno del Manchester City ed eletto miglior giocatore al Mondiale) e Diomande. Dalla rosa di Josè Mourinho qualcuno dovrà però far posto a tutti questi arrivi, e il primo indiziato sembra essere... Gonzalo Garcia, finito anche in orbita Juve qualche mese fa.

"Gonzalo Garcia, il Real chiede 60 milioni" L'attaccante spagnolo, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, è cercato da chi lo ha visto maturare e lo ha poi avuto in prima squadra lo scorso anno, ovvero Alvaro Arbeloa. Il tecnico dalla prossima stagione allenerà il Fulham in Premier League, e secondo quanto raccolto da Marca vorrebbe fare di Gonzalo Garcia il perno della squadra. La cifra richiesta dai blancos però sarebbe tutt'altro che banale: per lasciar partire la punta classe 2004 la domanda sarebbe addirittura di 60 milioni di euro. Il giocatore a Craven Cottage avrebbe il ruolo da protagonista che non può avere al Bernabeu: d'altronde ad occupare quella zona di campo c'è un certo Kylian Mbappé, e insidiarlo nelle gerarchie appare impresa da poco.

Juventus Mourinho in overbooking, doppio assist mercato alla Juve: il sogno e l’insidia Paratici Mourinho ostacolo del Fulham? Eppure nelle ultime ore sarebbe emerso un fattore che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al Fulham. Secondo Marca il lavoro dell'attaccante negli allenamenti ha riportato al centro del dibattito la possibilità che continui a vestire la camiseta blanca. Proprio come la scorsa estate aveva convinto Xabi Alonso prima dell’inizio della stagione 2025/26, ora è Mourinho a mostrarsi soddisfatto di ciò che vede a Valdebebas da parte del numero 16. L’allenatore portoghese con Gonzalo Garcia ha così a disposizione - in attesa del rientro dalle vacanze di Mbappé - un attaccante di riferimento, una figura che non trova nel resto della rosa, e le sue prestazioni in questa preparazione potrebbero finire per far pendere l’ago della bilancia verso la permanenza, nel caso in cui lo 'Special One' avesse bisogno nei suoi piani. Anche se 60 milioni, vista la volontà di arrivare a Diomande e Rodri, potrebbero far comodo eccome.