Suzuki, Juve scatenata: al lavoro col Parma per superare PSG e Premier League!

La Juventus infiamma il calciomercato e, dopo aver virtualmente chiuso per gli arrivi di Alajbegovic e Kolo Muani, si avvicina sensibilmente a un altro importante obiettivo. La dirigenza bianconera, guidata da Giovanni Carnevali e Frederic Massara, secondo le ultimissime indiscrezioni, avrebbe infatti intensificato le trattative con il Parma per assicurarsi le prestazioni del portiere giapponese Zion Suzuki .

L'accelerata

La strategia condotta da Carnevali e Massara punterebbe a trovare l'accordo con il Parma in tempi brevi per evitare pericolosi rilanci da parte del Psg e dei facoltosi club della Premier. I dialoghi in corso tra le due società si sarebbero fatti via via più frequenti sulla base della volontà del calciatore, affascinato dalla prospettiva di vestire la maglia bianconera e pronto a fare il salto di qualità nel campionato italiano. Del resto, con Di Gregorio in uscita - e per il quale avrebbero proprio nelle ultime ore chiesto informazioni due società inglesi - Suzuki, a Torino, sarebbe pressoché certo di avere un posto da titolare.