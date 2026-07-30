La maratona e i cento metri: due ori per la Juve

La maratona e i 100 metri. Se il mercato fosse un’Olimpiade, la Juventus ieri avrebbe vinto due ori. Il sospiro di sollievo per la fine della Kolonovela e il brivido per il blitz che porta Alajbegovic hanno restituito ottimismo e gioia al popolo bianconero. La trattativa con la quale la dirigenza ha chiuso l’accordo per Kolo Muani è una specie di lezione di vita, una di quelle parabole sulla perseveranza, una gara di resistenza nelle quali il vincitore taglia il traguardo e stramazza al suolo esausto. Dopo un anno di inseguimento, di tira-e-molla, di estenuanti «ultimi dettagli da limare», Kolo Muani torna alla Juventus. È una buonissima notizia per Luciano Spalletti che lo avrebbe voluto già in gennaio e oggi ha, finalmente, un centravanti.

L'impatto di Kolo Muani sulla Juve di Luciano Spalletti Intendiamoci, non stiamo parlando di Van Basten o di Trezeguet, stiamo parlando di un attaccante che non trova spazio nei top club europei, ma che in questa Juve rappresenta un effettivo salto di qualità e in Serie A può segnare quei gol mancati ai bianconeri l’anno scorso. Questa, oggi, è la Juve; questo, oggi, è il campionato italiano dove le riserve della Premier fanno la differenza. Kolo, oltretutto, non è un acquisto a scatola chiusa: quello che doveva dimostrare lo ha dimostrato nei suoi primi sei mesi (da gennaio a giugno 2025), nei quali ha conquistato, tra l’altro, la fiducia e l’amicizia del gruppo con cui è rimasto sempre in nostalgico contatto.

Juventus La Juventus che ha in mente Spalletti con Kolo Muani: la probabile formazione post mercato Questo significa azzerare i tempi fisiologici di ambientamento: il francese sa benissimo dove atterra e alla Continassa sanno perfettamente chi è atterrato. Quindi, già dalla tournée della prossima settimana, il popolo juventino proverà l’ebbrezza di veder giocare la squadra con «uno del mestiere», come direbbe Zalone, un vero centravanti, e non con impacciate controfigure come David e Openda.