Kolo Muani, dalla follia di Comolli alla Gioconda di Carnevali: così è arrivato il colpo Juve

Kolo Muani, la Juve ha il centravanti

E ci è riuscito, anche grazie allo stesso Kolo Muani, che ha messo alla porta tutti i club che si sono presentati (Dortmunde Tottenham, De Zerbi l’avrebbe riaccolto). Anche il calore della squadra di fronte alla candidatura dell’attaccante classe ‘98 si è rivelato un fattore determinante per la chiusura. Un colpo che avrebbe fatto felice Tudor un anno fa e che riempie il cuore di Spalletti adesso. Era la punta di movimento che bramava da tempo.