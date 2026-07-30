Alajbegovic alla Juve, Pjanic con l’ultimo assist: così ha aiutato la masterclass di Massara

Cessioni Juve, un dubbio serpeggia

E la verità è che la Juve, appena entrata in regime di Settlement Agreement, non storcerebbe per nulla il naso all’idea di godersi l’exploit del bosniaco “a tempo” e cederlo un domani al triplo del prezzo. Perché sì, è possibile per ciò che ha dimostrato nel corso degli ultimi 12 mesi con la maglia di Bosnia - a Zenica si è rivelato per distacco il più pericoloso - e Salisburgo.