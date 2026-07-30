Calciomercato Juve: Conceicao tra le big di Premier e l'altra via per Suzuki. E gli altri due...

TORINO - Preso Kolo Muani, in dirittura d’arrivo Kerim Alajbegovic, la Juve si rituffa sulla porta con l’ambizione di poter regalare a Spalletti un colpo da portare già in tournée. Non è facile, ma neppure impossibile. Il nome sul quale la società sta lavorando a testa bassa è Zion Suzuki del Parma. Un’opera che sta dando i frutti, soprattutto lato giocatore, che in pochi giorni ha respinto gli assalti del Leeds e del Newcastle, club che avrebbero addirittura sfondato il muro dei 30 milioni di euro imposto dai ducali per il giapponese. Suzuki aspetta la Juve.
Suzuki tra Juve e Psg
Dà totale priorità ai bianconeri perché ha capito che a Torino troverebbe un top club disposto a dargli immediata fiducia da titolare, per questo sta seguendo con attenzione le evoluzioni del discorso in piedi alla Continassa. C’è pure il Psg sul portiere. Lo prenderebbe con due prospettive: fargli vivere una tappa intermedia in prestito oppure tenerlo a Parigi alle spalle di Safonov, nell’attesa di piazzare Chevalier.
La Juve non ha intenzione di ostacolare la corsa al Psg, ma si è detta disponibile ad essere la prossima meta del prestito di Suzuki nel caso in cui Carnevali e Massara dovessero rendersi conto di non poter competere coi francesi.
Mercato Juve: Conceicao nel mirino della Premier League
Ovviamente, però, da Torino preferirebbero garantirsi il giapponese a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, immaginando di assicurarsi il portiere del presente e del futuro. Alle spalle di Suzuki, sempre naturalmente l’ombra di Guglielmo Vicario, che il Tottenham è disposto a liberare a condizioni estremamente vantaggiose.
Capitolo entrate in evoluzione, certamente, ma occhio alle uscite. Perché Jorge Mendes sta bussando alla porta di tanti top club di Premier League per Francisco Conceiçao, che la Juve considera cedibile per non meno di 50 milioni di euro.
Conceicao, Nico Gonzalez e Gatti: la situazione
Si è mosso il Manchester United nelle ultime ore, mentre il Liverpool ha fatto un sondaggio nei giorni scorsi. Il portoghese resta alla finestra, cercando di capire se ci saranno evoluzioni immediate. Ma non solo. L’Atletico Madrid continua a insistere per il ritorno di Nico Gonzalez, ma la Juve non arretra di un centimetro: servono almeno 30 milioni per l’argentino. E sul discorso Federico Gatti, che il Napoli accoglierebbe volentieri per la felicità del tandem Manna-Allegri, attenzione ai prossimi step: il ragazzo spinge per lasciare Torino e al momento preferisce restare in Italia.
TORINO - Preso Kolo Muani, in dirittura d’arrivo Kerim Alajbegovic, la Juve si rituffa sulla porta con l’ambizione di poter regalare a Spalletti un colpo da portare già in tournée. Non è facile, ma neppure impossibile. Il nome sul quale la società sta lavorando a testa bassa è Zion Suzuki del Parma. Un’opera che sta dando i frutti, soprattutto lato giocatore, che in pochi giorni ha respinto gli assalti del Leeds e del Newcastle, club che avrebbero addirittura sfondato il muro dei 30 milioni di euro imposto dai ducali per il giapponese. Suzuki aspetta la Juve.
Suzuki tra Juve e Psg
Dà totale priorità ai bianconeri perché ha capito che a Torino troverebbe un top club disposto a dargli immediata fiducia da titolare, per questo sta seguendo con attenzione le evoluzioni del discorso in piedi alla Continassa. C’è pure il Psg sul portiere. Lo prenderebbe con due prospettive: fargli vivere una tappa intermedia in prestito oppure tenerlo a Parigi alle spalle di Safonov, nell’attesa di piazzare Chevalier.
La Juve non ha intenzione di ostacolare la corsa al Psg, ma si è detta disponibile ad essere la prossima meta del prestito di Suzuki nel caso in cui Carnevali e Massara dovessero rendersi conto di non poter competere coi francesi.