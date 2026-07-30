Calciomercato Juve: Conceicao tra le big di Premier e l'altra via per Suzuki. E gli altri due...

TORINO - Preso Kolo Muani, in dirittura d’arrivo Kerim Alajbegovic, la Juve si rituffa sulla porta con l’ambizione di poter regalare a Spalletti un colpo da portare già in tournée. Non è facile, ma neppure impossibile. Il nome sul quale la società sta lavorando a testa bassa è Zion Suzuki del Parma. Un’opera che sta dando i frutti, soprattutto lato giocatore, che in pochi giorni ha respinto gli assalti del Leeds e del Newcastle, club che avrebbero addirittura sfondato il muro dei 30 milioni di euro imposto dai ducali per il giapponese. Suzuki aspetta la Juve.