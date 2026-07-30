Stones si veste di Inter, l'ex City è arrivato a Milano: le prime dichiarazioni

John Stones è arrivato a Milano. Il difensore inglese, 32enne, ex Manchester City, è atterrato da poco nel capoluogo lombardo. "Sono felice di essere qui, ci vediamo presto", ha detto Stones ai giornalisti e ai tifosi che lo attendevano all'aeroporto di Linate. Adesso il giocatore, che è svincolato, svolgerà le consuete visite mediche. A ruota, dopo l'ok dei medici, dovrebbe firmare un contratto biennale per giocare nell'Inter, alla corte di Cristian Chivu. Il calciatore inglese ha lasciato i Citizens dopo dieci lunghi anni, durante i quali ha collezionato con il suo vecchio club 295 presenze, 19 gol e 9 assist. Il centrale inglese si legherà al club nerazzurro con un contratto fino al 2028, con le firme che verranno apposte sui documenti al termine delle visite mediche di rito.