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Stones si veste di Inter, l'ex City è arrivato a Milano: le prime dichiarazioni

Il centrale inglese si legherà ai nerazzurri fino al 2028, al termine di un'esperienza decennale con i Citizens: nel pomeriggio visite mediche e firme
2 min
CalciomercatoInterStones

John Stones è arrivato a Milano. Il difensore inglese, 32enne, ex Manchester City, è atterrato da poco nel capoluogo lombardo. "Sono felice di essere qui, ci vediamo presto", ha detto Stones ai giornalisti e ai tifosi che lo attendevano all'aeroporto di Linate. Adesso il giocatore, che è svincolato, svolgerà le consuete visite mediche. A ruota, dopo l'ok dei medici, dovrebbe firmare un contratto biennale per giocare nell'Inter, alla corte di Cristian Chivu. Il calciatore inglese ha lasciato i Citizens dopo dieci lunghi anni, durante i quali ha collezionato con il suo vecchio club 295 presenze, 19 gol e 9 assist. Il centrale inglese si legherà al club nerazzurro con un contratto fino al 2028, con le firme che verranno apposte sui documenti al termine delle visite mediche di rito.

Stones e quell'interesse della Juve

Sull'ex difensore del Manchester City l'interesse dell'Inter non era ovviamente l'unico proveniente dalla Serie A. Su Stones infatti c'era anche la Juventus di Luciano Spalletti, che però ha dovuto fare a meno di accogliere il calciatore inglese a Torino dopo la concretizzazione della trattativa con l'Inter di Chivu. I nerazzurri vanno ad occupare dunque una delle due caselle difensive lasciate libere da Acerbi e De Vrij, entrambi svincolati al termine dei rispettivi contratti con la società di Appiano Gentile. Per il centrale difensivo - che ha collezionato 5 presenze nell'ultimo Mondiale con l'Inghilterra - è pronto un biennale da 4 milioni di euro a stagione. Inizia l'esperienza italiana di John Stones.

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