Stones-Inter, ora è ufficiale: "Voglio vincere ancora". La durata del contratto e lo stipendio

John Stones è un nuovo giocatore dell'Inter. A darne notizia è lo stesso club nerazzurro con una nota diffusa sui propri canali ufficiali, in cui rende noto l'ingaggio del difensore classe 1994, rimasto svincolato dopo aver chiuso il ciclo di 10 anni al Manchester City. "Dopo 32 anni in Inghilterra, John Stones è pronto a vivere un’esperienza nuova. L’Italia, Milano: un nuovo ambiente, un nuovo campionato da affrontare con la grande esperienza maturata nella sua carriera - si legge nella nota - . Per la prima volta la maglia che indosserà non sarà più soltanto blu, ma ci sarà anche il nero. Dalle distese di Barnsley al prato di San Siro, dopo aver fatto la storia a Manchester: John Stones è un nuovo calciatore dell’Inter". L'ex Citizen - reduce dalla spedizione Mondiale dove ha accumulato 5 presenze - ha firmato un biennale da 4 milioni di euro stagionali con scadenza al 30 giugno 2028. Queste le parole del giocatore: "Provo tantissime emozioni: mi sento incredibilmente felice e orgoglioso, entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo, questo nuovo percorso. Non potrei immaginare un posto migliore per farlo. Era qualcosa che ho sempre desiderato fare e, quando si è presentata questa opportunità, ne ho parlato con la mia famiglia e non abbiamo avuto alcun dubbio: volevamo venire qui. Ho sentito parlare della città, ma non l'ho ancora vissuta personalmente. È proprio questo che ci entusiasma: scoprire Milano, la cultura e le persone. Inoltre, è bello sapere di avere già alcuni amici qui con cui condividere questa esperienza. Ci siamo sentiti, ma non gli ho dato alcuna informazione su quello che stava succedendo. Volevo essere sicuro che fosse tutto definito prima di dirglielo, ma sono sicuro che avesse già intuito qualcosa e probabilmente aveva già visto le notizie. Sono davvero felice di ritrovarlo: è uno dei migliori difensori con cui abbia mai giocato e sono contentissimo di poter tornare a giocare al suo fianco, così come insieme ad altri giocatori che ho affrontato sia a livello di club sia con la nazionale e di cui conosco il valore. Non vedo l'ora di incontrare tutti. Ho tanta voglia di vincere ancora. Ho avuto la fortuna di conquistare molti trofei nella mia carriera e voglio portare qui quell'esperienza per aiutare la squadra e il club".