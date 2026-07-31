 Inter, mercato a saldo zero. Oaktree batte un colpo?

Priorità esterno destro

Tre se dovesse partire Pavard: a quel punto arriverà un centrale low-cost, anche se Ausilio sta continuando a tenere vivi i rapporti con Tottenham e agenti per Romero, convinto che prezzo (45-50 milioni) e richieste d’ingaggio (oggi attorno ai 6) caleranno col passare delle settimane; sempre che nel frattempo non si inseriscano squadre come Atletico Madrid, Barcellona o addirittura Arsenal. Le “necessità” riguardano invece in primis l’esterno destro: dopo i casi Palestra e Khalaili e le richieste troppo alte per Spence, l’Inter ora sta valutando più profili per capire quale sia il più funzionale, avendo comunque tamponato con Diouf (e Luis Henrique). E poi Chivu sogna sempre Curtis Jones a centrocampo, però il Liverpool chiede 40 milioni (per un giocatore in scadenza 2027) e finché non usciranno Frattesi e Asllani sarà dura passare all’attacco. A meno che non venga usato a prescindere il famoso budget...