Milan-Leao, tutto tace: Cardinale non ha gradito, i possibili scenari

È calato il grande stallo sul Milan e sulla cessione di Rafael Leao in Turchia. Nonostante le corse in avanti, specialmente dal Bosforo, per quanto concerne le trattative tra i club, con il giocatore e le relative cifre, è corretto fare un punto approfondito della situazione, che è tutt’altro che prossima al potersi sbloccare. Fenerbahçe e Galatasaray sono sì interessate all’attaccante portoghese, ma ci sono delle condizioni che nell’ultima settimana - per questa fase storia del mercato - sono diventate irremovibili da parte del Milan. I rossoneri, per diktat di Gerry Cardinale, si sono impuntati sulla valutazione del cartellino di Leao, fissata a 60 milioni. Una valutazione alta, che Hendrik Almstadt ha comunicato a tutte le parti chiamate in causa. Così come ha fatto sapere, chiaramente, che la cessione di Leao dovrà avvenire a titolo definitivo. Niente prestito con diritto (opzione mai presa in considerazione) e chiusura - per ora - alla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Questa posizione perentoria del Milan ha di fatto creato uno stallo ai dialoghi con tutte le parti, perché ovviamente non sta dando margini operativi per una contrattazione al ribasso di un calciatore che, lo ricordiamo, ha ancora due anni di contratto a 7 milioni netti a stagione.

Leao, Cardinale non ha gradito Rafa segue l’evoluzione delle cose dall’Australia, dove ha iniziato il suo programma personalizzato di rientro in forma, allenandosi insieme al connazionale Gonçalo Ramos. Il momento è delicato, fin troppo, perché è figlio delle puntate precedenti. Cardinale non ha gradito le esternazioni di Leao che si era, di fatto, messo sul mercato. Il ragazzo, a sua volta, non ha apprezzato i pensieri del patron milanista emersi dalla tavola rotonda avuta con alcuni (e selezionati) rappresentanti dei media lo scorso 25 maggio, ovvero quando Cardinale fece trapelare che avrebbe venduto Leao lo scorso anno per 100 milioni oltre a commenti sul suo carattere. Insomma, ai due estremi della questione, l’aria è tesa e questo ha portato, anche a seguito di alcune valutazioni fatte da Cardinale con i suoi collaboratori, ad un ritorno alla linea dura sulla cessione di Leao, che nelle idee di Gerry dovrebbe poi servire a rientrare - parzialmente - delle spese fatte per Gonçalo Ramos, Mario Gila e Diawara.

Milan "6 e resterai il Capitano": i tifosi Milan e l'addio struggente a Baresi Leao, gli scenari E ora, cosa potrà succedere? Gli scenari sono ancora tutti aperti e fluttuano giorno dopo giorno in base all’evoluzione degli eventi. Di certo c’è che Fenerbahçe e Galatasaray rimangono in attesa di capire se il Milan potrà tornare su una posizione più morbida rispetto a quella intrapresa in questi giorni per poi, eventualmente, affondare il colpo. Difficile credere che i due club di Istanbul possano accendere un’asta che porti più soldi al Milan per il cartellino, anche perché si sa come le società turche abbiano maggior interesse nel dare più soldi ai calciatori rispetto ai club a seguito degli importanti sgravi fiscali concessi dalla legislazione turca. E poi c’è l’ultimo scenario, quello che si presenta come di più complessa gestione: Fener e Galatasaray si tirano indietro (non ci sono altri club interessati nonostante le voci su squadre di Premier e Liga) e Leao rimane al Milan fino alla fine del suo contratto. Una situazione potenzialmente enigmatica dai connotati esplosivi, perché Leao può essere un connettore positivo ma anche un elemento complesso da gestire se le cose si dovessero metter male. La sensazione è che entro la fine del mercato qualcosa possa succedere per quanto concerne l’addio di Leao al Milan, ma serviranno lavoro e tanto buon senso, specialmente da parte del club sui numeri dell’operazione.