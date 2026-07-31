Dragoni al Chelsea, il trasferimento più importante nella storia del calcio femminile italiano

In casa Chelsea sventola bella alta la bandiera italiana. Ancora una volta, di nuovo. Dopo l'era Vialli e Zola, Panucci, Zappacosta e Jorginho, i Blues pescano ancora in casa nostra. Stavolta l'hanno fatto con una doppia operazione, una per il maschile e una per il femminile: da una parte hanno portato a Londra Marco Palestra mettendo 60 milioni (bonus compresi) sul tavolo dell'Atalanta, dall'altra hanno chiuso con il Barcellona l'arrivo di Giulia Dragoni, centrocampista classe 2006 e prima italiana nella storia del Chelsea Women. Secondo alcune indiscrezioni l'operazione si aggira intorno al mezzo milione di euro, è l'affare più importante di sempre per il calcio femminile italiano , superando le cifre del trasferimento di Sofia Cantore in America a Washington Spirit (prima italiana di sempre a giocare in NWSL).

Record e primati

Dragoni è una predestinata pronta a un nuovo step in carriera dopo aver messo in bacheca 9 trofei in 4 anni; se non è record poco ci manca, ma facendo un po' di spazio lì in mezzo in futuro potrebbe entrare anche un Pallone d'Oro. Tre di questi sono arrivati nelle ultime tre stagioni con la maglia della Roma (scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana), dove ha giocato in prestito dal Barcellona e l'anno scorso è stata premiata anche come miglior centrocampista della Serie A. Il suo Next Level si chiama Chelsea, sulle spalle un'etichetta che parla per lei: 'Cresciuta nella Masìa'. Nel settore giovanile del Barcellona. Il più importante al mondo. Giulia è stata la prima italiana tra ragazzi e ragazze a entrare nella cantera del Barça, e a 17 anni e 19 giorni è diventata la straniera più giovane a debuttare in prima squadra superando il record di Leo Messi. Ah, sì: tra le spunte verdi nella sua carriera c'è anche quella di prima italiana a vincere una Champions. Dal club alla nazionale, la musica è la stessa: record e primati. Dragoni è la calciatrice italiana più giovane ad aver debuttato con l'Italia, la più giovane ad aver giocato un Mondiale nella storia di tutte le nazionali azzurre, superando il primato di Beppe Bergomi.