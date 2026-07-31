La differenza con Comolli, le cessioni Juve e… occhio alla porta: le novità Aperimercato

Brilla Douglas Luiz

Cristiano Corbo, il Direttore Guido Vaciago e Lorenzo Aprile in diretta dalla Continassa hanno aperto con il il ricordo di Franco Baresi per poi passare all'analisi di Juve-Nizza. La prima da titolare per Celik, il primo gol di Douglas Luiz: una partita delle prime volte il titolo dell'amichevole. Poche le insufficienze e un gran gol del brasiliano che poche stagioni fa è stato eletto miglior centrocampista della Premier League. Un gol che entusiasma e che fa sorgere più di qualche quesito: è questo il vero Douglas? E' un giocatore in partenza o destinato a rimanere? In caso di arrivi di offerte la Juve valuterebbe le opzioni, ma secondo Aprile può ambire a restare per provare a scalare le gerarchie dopo le due esperienze negative con Thiago Motta e Tudor. A Spalletti potrebbe tornare utile nelle rotazioni e il tecnico ai microfoni di Sky ha confermato: "Ci sono pochi punti critici sul giocatore". Spalletti che ha parlato anche di mercato: "Mi aspetto nuovi arrivi, vedo il lavoro di Ottolini, Massara e Carnevali e sono fiducioso. In passato abbiamo sbagliato alcuni acquisti e ora siamo qui a rincorrere per completare le caselline vuote".