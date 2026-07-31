La differenza con Comolli, le cessioni Juve e… occhio alla porta: le novità Aperimercato

Douglas Luiz in apertura dopo 11 minuti e il classe 2006 della Next Gen Oboavwoduo a 60 secondi dalla fine mettono i sigilli sulla vittoria nel terzo test estivo della Juventus contro il Nizza. Altro match della pre season chiuso con la porta inviolata e una vittoria che porta in dote segnali importanti per Spalletti in vista dei prossimi appuntamenti in torunée contro Chelsea, Inter e Palermo. Segnali dal campo in attesa degli arrivi dal mercato, oltre a Kolo Muani e ad Alajbegovic a Torino si aspettano i rinforzi da aggregare al gruppo squadra prima dell'inizio della Serie A fissato il 23 agosto allo Stirpe contro il Frosinone. Di questo si è parlato nella puntata odierna di 'AperiMercato', in onda sul canale Youtube di Tuttosport.
Brilla Douglas Luiz
Cristiano Corbo, il Direttore Guido Vaciago e Lorenzo Aprile in diretta dalla Continassa hanno aperto con il il ricordo di Franco Baresi per poi passare all'analisi di Juve-Nizza. La prima da titolare per Celik, il primo gol di Douglas Luiz: una partita delle prime volte il titolo dell'amichevole. Poche le insufficienze e un gran gol del brasiliano che poche stagioni fa è stato eletto miglior centrocampista della Premier League. Un gol che entusiasma e che fa sorgere più di qualche quesito: è questo il vero Douglas? E' un giocatore in partenza o destinato a rimanere? In caso di arrivi di offerte la Juve valuterebbe le opzioni, ma secondo Aprile può ambire a restare per provare a scalare le gerarchie dopo le due esperienze negative con Thiago Motta e Tudor. A Spalletti potrebbe tornare utile nelle rotazioni e il tecnico ai microfoni di Sky ha confermato: "Ci sono pochi punti critici sul giocatore". Spalletti che ha parlato anche di mercato: "Mi aspetto nuovi arrivi, vedo il lavoro di Ottolini, Massara e Carnevali e sono fiducioso. In passato abbiamo sbagliato alcuni acquisti e ora siamo qui a rincorrere per completare le caselline vuote".
Top e flop contro il Nizza
"Sono qui alla Juventus per rimanere, questa è la mia priorità", così invece Douglas Luiz nel postpartita ed è evidente che lui voglia giocarsi le carte per la permanenza. Per Guido Vaciago è uno dei pochi giocatori di qualità della rosa, ma negli ultimi anni abbiamo visto poco sia alla Juve che nelle squadre dove è stato in prestito per rilanciarsi. I dubbi sorgono sulla testa del calciatore, servirebbe una intera stagione di livello per convincere totalmente. Ovviamente se lo auspica Spalletti con Aprile che al momento conferma la serenità di Douglas, soprattutto dopo il gol contro il Nizza che potrebbe aver tolto qualche peso dalla sua testa. Con Douglas Luiz molto bene anche Obodadwuo, Koopmeiners, Adzic, Kalulu, ma il top per Lorenzo Aprile è Gatti. Flop invece due giocatori: Zhegrova e Joao Mario. Per Vaciago la squadra sta proseguendo il lavoro iniziato da Spalletti 6-7 mesi fa e che al momento non prende gol. Per ora le amichevoli sono state di ritmo basso ed esprimere giudizi tecnico sarebbe fuorviante, sicuramente i prossimi impegni nella tournée permetteranno di esprimere qualcosa in più. Ed intanto il tecnico che ha confermato le assenze di Ekhator e Thuram non saranno in tournée mentre ci saranno Douglas Luiz e Arthur per essere valutati.
Il mercato bianconero
Per Kolo e Alajbegovic si attende l'arrivo al JMedical. Due colpi che mostrano la voglia della Juve di voltare pagina, con la differenza tra Carnevali, Ottolini e Massara rispetto a Comolli sottolineata dal direttore Vaciago. La trasparenza nella comunicazione e la spiegazione delle strategie sono due punti di forza del nuovo corso, nella passata stagione il silenzio ha fatto sicuramente da padrone. Soddisfazione sul mercato confermata anche dai tanti commenti dei tifosi giunti in diretta. Tra i pali Suzuki e Vicario i nomi principali, ma occhio anche a Kobel e Trubin svela Corbo. Resta il nodo Di Gregorio, ma la Juve non può sbagliare un ruolo cruciale e anche senza la partenza dell'ex Monza la ricerca del numero 1 proseguirà senza sosta. Intanto sta convincendo Celik, un ottimo acquisto anche per il pubblico bianconero, ma è Gatti il nome di cui si parla in difesa per il mercato in uscita. Piace al Napoli e per Vaciago un sacrificio andrà fatto visto che il difensore non sembra rientrare nei piani di Spalletti. Per quanto riguarda il centrocampo il nome di Zhegrova, vista anche la prestazione odierna, è quello nel taccuino delle partenze, ma sono tanti gli esuberi in tutto il reparto. Per il direttore Vaciago ci sono però dei nomi da dopo ferragosto, Brahim Diaz, Kessié e Tijjani Rejnders. L'ex Milan può essere un'opportunità ma andrà capita la complessità della trattativa.
Attacco Juve e raffica mercato
In attacco si attendono dunque le ufficialità di Alajbegovic e Kolo Muani. Il bosniaco è da individuare nello scacchiere di Spalletti, sarà interessante capire se andrà a calpestare le stesse zone di campo di Yildiz o se potrà convivere con il gioiello turco magari andando a cercare spazio più come seconda punta. Accanto al francese bisognerà vedere se arriverà un altro rinforzo con il direttore Vaciago che per ora nega la possibilità di un ritorno di fiamma con Vlahovic. Ad accendere il parco attaccanti della Serie A ci pensa l'esperto di mercato Nicolò Schira con le richieste al Real Madrid di Mastantuono dalla Fiorentina ed Endrick dalla Roma. Il Torino è concentrato sulla porta con Lucas Perri pronto a prendersi il numero 1 granata, mentre Diallo sarà un nuovo giocatore del Parma e Chalobah del Como. Bowie è un nuovo attaccante del Sassuolo con Mulattieri diretto a Verona in Serie B da dove è pronto a partire Montipò per accasarsi al Venezia. In casa Bologna tiene banco Lucumì, con il Como che sembra essere fuori dalla trattativa e un effetto domino a favore Juve pronto a partire in caso di addio di Gatti per il Napoli. Nella difesa Juve interesse anche del Monza per Rugani, mentre Alajbegovic soffiato all'Atalanta porterebbe all'apertura dell'asse Bergamo-Cagliari con Daniel Maldini e Sebastiano Esposito coinvolti nella trattativa.
Douglas Luiz in apertura dopo 11 minuti e il classe 2006 della Next Gen Oboavwoduo a 60 secondi dalla fine mettono i sigilli sulla vittoria nel terzo test estivo della Juventus contro il Nizza. Altro match della pre season chiuso con la porta inviolata e una vittoria che porta in dote segnali importanti per Spalletti in vista dei prossimi appuntamenti in torunée contro Chelsea, Inter e Palermo. Segnali dal campo in attesa degli arrivi dal mercato, oltre a Kolo Muani e ad Alajbegovic a Torino si aspettano i rinforzi da aggregare al gruppo squadra prima dell'inizio della Serie A fissato il 23 agosto allo Stirpe contro il Frosinone. Di questo si è parlato nella puntata odierna di 'AperiMercato', in onda sul canale Youtube di Tuttosport.
Brilla Douglas Luiz
Cristiano Corbo, il Direttore Guido Vaciago e Lorenzo Aprile in diretta dalla Continassa hanno aperto con il il ricordo di Franco Baresi per poi passare all'analisi di Juve-Nizza. La prima da titolare per Celik, il primo gol di Douglas Luiz: una partita delle prime volte il titolo dell'amichevole. Poche le insufficienze e un gran gol del brasiliano che poche stagioni fa è stato eletto miglior centrocampista della Premier League. Un gol che entusiasma e che fa sorgere più di qualche quesito: è questo il vero Douglas? E' un giocatore in partenza o destinato a rimanere? In caso di arrivi di offerte la Juve valuterebbe le opzioni, ma secondo Aprile può ambire a restare per provare a scalare le gerarchie dopo le due esperienze negative con Thiago Motta e Tudor. A Spalletti potrebbe tornare utile nelle rotazioni e il tecnico ai microfoni di Sky ha confermato: "Ci sono pochi punti critici sul giocatore". Spalletti che ha parlato anche di mercato: "Mi aspetto nuovi arrivi, vedo il lavoro di Ottolini, Massara e Carnevali e sono fiducioso. In passato abbiamo sbagliato alcuni acquisti e ora siamo qui a rincorrere per completare le caselline vuote".