Calciomercato Juve: Kolo Muani e Alajbegovic di corsa, Gatti al Napoli libera il nuovo colpo e Zirkzee...

Il piano originario non è combaciato con la realtà. Più semplicemente (e pragmaticamente) la Juventus ha dovuto posticipare l’arrivo di Randal Kolo Muani, atteso a questo punto nelle prossime ore, così da rientrare - provare, quantomeno - in orario per il volo direzione Hong Kong. Spalletti e il gruppo partiranno domenica sera (italiana). La corsa si fa allora contro i minuti, altro che contro il tempo. I bianconeri ci proveranno, Kolo ci spera e basta. Non può fare altro, anche perché Juve e Psg hanno trovato un accordo e stanno chiudendo gli ultimi dettagli, per i quali la prudenza dell’ad Carnevali - ieri mattina pessimista con qualche tifoso speranzoso all’esterno del JMedical - aveva anticipato lo sviluppo di giornata. Insomma: una telenovela che sembra destinata a concludersi... con una telenovela. In un mercato che davvero non sembra fatto d’altro.