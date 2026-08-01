Calciomercato Juve: Kolo Muani e Alajbegovic di corsa, Gatti al Napoli libera il nuovo colpo e Zirkzee...

Il piano originario non è combaciato con la realtà. Più semplicemente (e pragmaticamente) la Juventus ha dovuto posticipare l’arrivo di Randal Kolo Muani, atteso a questo punto nelle prossime ore, così da rientrare - provare, quantomeno - in orario per il volo direzione Hong Kong. Spalletti e il gruppo partiranno domenica sera (italiana). La corsa si fa allora contro i minuti, altro che contro il tempo. I bianconeri ci proveranno, Kolo ci spera e basta. Non può fare altro, anche perché Juve e Psg hanno trovato un accordo e stanno chiudendo gli ultimi dettagli, per i quali la prudenza dell’ad Carnevali - ieri mattina pessimista con qualche tifoso speranzoso all’esterno del JMedical - aveva anticipato lo sviluppo di giornata. Insomma: una telenovela che sembra destinata a concludersi... con una telenovela. In un mercato che davvero non sembra fatto d’altro.
L'impatto bosniaco
Di sicuro, Spalletti ha concluso la terza amichevole stagionale con la consapevolezza di poter avere di più dalla sua squadra, tanto in termini numerici quanto dal punto di vista della qualità degli uomini a disposizione. In questo senso, su Alajbegovic - sul quale non c’è mistero: la dirigenza conta di chiudere ogni rimasuglio di trattativa in questi minuti -, la curiosità è tanta. Ed è tanta pure l’attenzione del club, perché l’impatto del bosniaco potrà cambiare pure un po’ di dinamiche. Ad esempio? Dovesse avere un’investitura immediata e di un certo livello, a quel punto sulla trequarti potranno arrivare ragionamenti mai fatti prima d’ora. Vedi la situazione Conceiçao. E a prescindere bisognerà ripagare gli investimenti in qualche modo, cioè accelerare sul fronte uscite.
Napoli su Gatti. In attacco piace Zirkzee
Eccoci qui, senza troppi giri di parole: è diventato subito evidente il balzo in avanti sulla situazione di Federico Gatti, ieri in campo contro il Nizza, ma sempre più nel mirino del Napoli. Il difensore piace da tempo a Manna, e i contatti sono proseguiti anche nelle ultime ore, compatibilmente con le situazioni di Bremer e Kelly finite in standby. Del resto, per il brasiliano la Juve continua a chiedere una cifra superiore ai 45 milioni di euro (clausola da 58 milioni in vigore fino al 10 agosto); per l’inglese il mercato non si è scaldato, nonostante gli interessamenti in Premier League. Per far spazio al nuovo ingresso, la necessità rimane la stessa e Gatti diventa sacrificabile. Al difensore uscente corrisponderà un difensore in entrata, così come per il centrocampista occorreranno i saluti di un mediano (pure di un paio). E l’attaccante? Siamo sempre lì. E il nome è sempre quello lì: Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United, e apprezzato da Massara sin dai tempi recenti della Roma.
Juve tra uscite e attesa
Il capo dell’area sportiva bianconera spalancherebbe le porte della Continassa ben volentieri, all’olandese. Ma David è ancora a Torino. Come sono ancora in bianconero Joao Mario, Arthur, Adzic. Come, soprattutto, sono in zona Di Gregorio e Perin, con la decisione sul futuro della porta tutta da prendere. Negli ultimi giorni, i contatti avuti con il Parma hanno rilanciato la pole position di Suzuki, il cui costo rimane proibitivo (i gialloblù chiedono almeno 30 milioni di euro), sul quale però si continua a parlare, alla ricerca di una quadra da trovare. Sullo sfondo, Vicario. L’idea Trubin che resiste. Kobel che piace un po’ a tutti, però è un’operazione comunque da costruire.
In bocca al lupo. O buona fortuna. Perché servirà anche quest’ultima, in particolare se si vorrà fare tutto nei tempi. Esattamente come per Kolo Muani e Alajbegovic: li aspettano tutti e non si sono ancora visti. Ma guai a considerarli fantasmi oppure a rimettere tutto in discussione. Sono solo i tempi che corrono, in attesa che inizino a correre invece i nuovi colpi. Prima in direzione Torino, poi in campo. Come ha detto Carnevali, sì, «ci siamo quasi». Su quel «quasi» non servirà arrovellarsi più di tanto: il futuro è dietro l’angolo.
Il piano originario non è combaciato con la realtà. Più semplicemente (e pragmaticamente) la Juventus ha dovuto posticipare l’arrivo di Randal Kolo Muani, atteso a questo punto nelle prossime ore, così da rientrare - provare, quantomeno - in orario per il volo direzione Hong Kong. Spalletti e il gruppo partiranno domenica sera (italiana). La corsa si fa allora contro i minuti, altro che contro il tempo. I bianconeri ci proveranno, Kolo ci spera e basta. Non può fare altro, anche perché Juve e Psg hanno trovato un accordo e stanno chiudendo gli ultimi dettagli, per i quali la prudenza dell’ad Carnevali - ieri mattina pessimista con qualche tifoso speranzoso all’esterno del JMedical - aveva anticipato lo sviluppo di giornata. Insomma: una telenovela che sembra destinata a concludersi... con una telenovela. In un mercato che davvero non sembra fatto d’altro.
L'impatto bosniaco
Di sicuro, Spalletti ha concluso la terza amichevole stagionale con la consapevolezza di poter avere di più dalla sua squadra, tanto in termini numerici quanto dal punto di vista della qualità degli uomini a disposizione. In questo senso, su Alajbegovic - sul quale non c’è mistero: la dirigenza conta di chiudere ogni rimasuglio di trattativa in questi minuti -, la curiosità è tanta. Ed è tanta pure l’attenzione del club, perché l’impatto del bosniaco potrà cambiare pure un po’ di dinamiche. Ad esempio? Dovesse avere un’investitura immediata e di un certo livello, a quel punto sulla trequarti potranno arrivare ragionamenti mai fatti prima d’ora. Vedi la situazione Conceiçao. E a prescindere bisognerà ripagare gli investimenti in qualche modo, cioè accelerare sul fronte uscite.