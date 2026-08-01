Conceicao, il Manchester United tenta la Juve: cosa filtra e la cifra che potrebbe cambiare tutto

Gli occhi dei Red Devils su Francisco Conceiçao. Non è un mistero, infatti, che il Manchester United stia pensando di rinforzare la propria batteria di esterni offensivi. Nel casting in corso dalle parti di Old Trafford è stato inserito pure il nome dell’ala destra lusitana di proprietà della Juventus, visionato a più riprese dal vivo dagli scout del club inglese. Un interesse che ha preso quota, settimana dopo settimana, e ora potrebbe sfociare in un corteggiamento vero e proprio. Tanto che un primo sondaggio esplorativo da parte della dirigenza inglese nei confronti del suo agente Jorge Mendes c’è già stato nei giorni scorsi. Occhio quindi alla possibile discesa in campo della formazione allenata da Michael Carrick per il talento lusitano, che piace molto all’interno del board dello United. Chico, infatti, è insieme ad altri 3-4 nomi nella short list dei Red Devils.
La posizione di Spalletti e della Juve
Un gradimento che, inevitabilmente, potrebbe anche assumere i panni di una vera e propria minaccia per la società bianconera. Tempo al tempo. Senza fretta. In fondo c’è ancora un mese intero di mercato nel quale tutto può succedere e molte operazioni prendono vita e decollano soprattutto dopo Ferragosto. Attenzione però: appare difficile che la Juve possa decidere di privarsi di uno dei suoi punti di forza. A maggior ragione dall’arrivo in panchina di Luciano Spalletti, che ha schierato il numero 7 quasi sempre titolare. Un segnale lampante di fiducia e grande stima nei confronti del figlio d’arte. Il che depone a favore della permanenza del gioiello scuola Porto alla Continassa pure nella stagione che scatterà ufficialmente il 23 agosto, anche se nel mercato è sempre meglio restare con le antenne dritte.
Conceicao, le cifre che potrebbero far vacillare i bianconeri
Oltremanica, infatti, hanno a loro disposizione denari a profusione e possono far saltare il banco in poche ore. Tradotto: la Signora al momento rimane convinta di tenersi stretta il proprio gioiello e non sembra affatto propensa a cederlo, a meno di grosse offerte. Ergo: improbabile che l’ala portoghese possa essere sacrificata sull’altare del bilancio allo stesso prezzo pagato un anno fa per ingaggiarlo a titolo definitivo (operazione da 42 milioni complessivi tra prestito oneroso e acquisto poi effettuato). Dovesse però arrivare una proposta intorno ai 60 milioni di euro, la sensazione è che alla fine il club bianconero possa davvero capitolare e a quel punto dare il via libera alla partenza di Conceicao.
Motivo per cui l’arrivo ormai imminente dal Leverkusen per 35 milioni di Kerim Alajbegovic - un investimento simbolo della filosofia di Carnevali e Massara - può essere letto e declinato in tante maniere. In primis per alzare il livello della trequarti, visto che nella testa di Spalletti c’è una Juventus marcatamente votata all’attacco col trio Chico-Alajbegovic-Yildiz a sostegno di Kolo Muani. Tanta roba, è proprio il caso di dirlo.
Alajbegovic erede di Conceicao?
In secundis però l’acquisto del campioncino bosniaco può anche permettere al management bianconero di cautelarsi dinanzi proprio agli assalti provenienti dalla Premier nei confronti di Conceiçao. In Primavera per il classe 2000 si era informato il Liverpool, che ha allentato la presa dopo aver virato con decisione su Barcola del Psg. Adesso invece c’è lo United a tenerlo d’occhio. E così Alajbegovic, che può pure giostrare da esterno d’attacco, diventerebbe anche il possibile erede di Chico, ovviando a quel punto all’eventuale partenza del numero 7, che - va detto - alla Juve sta bene e non ha mai chiesto la cessione.
Gli occhi dei Red Devils su Francisco Conceiçao. Non è un mistero, infatti, che il Manchester United stia pensando di rinforzare la propria batteria di esterni offensivi. Nel casting in corso dalle parti di Old Trafford è stato inserito pure il nome dell’ala destra lusitana di proprietà della Juventus, visionato a più riprese dal vivo dagli scout del club inglese. Un interesse che ha preso quota, settimana dopo settimana, e ora potrebbe sfociare in un corteggiamento vero e proprio. Tanto che un primo sondaggio esplorativo da parte della dirigenza inglese nei confronti del suo agente Jorge Mendes c’è già stato nei giorni scorsi. Occhio quindi alla possibile discesa in campo della formazione allenata da Michael Carrick per il talento lusitano, che piace molto all’interno del board dello United. Chico, infatti, è insieme ad altri 3-4 nomi nella short list dei Red Devils.
La posizione di Spalletti e della Juve
Un gradimento che, inevitabilmente, potrebbe anche assumere i panni di una vera e propria minaccia per la società bianconera. Tempo al tempo. Senza fretta. In fondo c’è ancora un mese intero di mercato nel quale tutto può succedere e molte operazioni prendono vita e decollano soprattutto dopo Ferragosto. Attenzione però: appare difficile che la Juve possa decidere di privarsi di uno dei suoi punti di forza. A maggior ragione dall’arrivo in panchina di Luciano Spalletti, che ha schierato il numero 7 quasi sempre titolare. Un segnale lampante di fiducia e grande stima nei confronti del figlio d’arte. Il che depone a favore della permanenza del gioiello scuola Porto alla Continassa pure nella stagione che scatterà ufficialmente il 23 agosto, anche se nel mercato è sempre meglio restare con le antenne dritte.