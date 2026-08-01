Conceicao, il Manchester United tenta la Juve: cosa filtra e la cifra che potrebbe cambiare tutto

Gli occhi dei Red Devils su Francisco Conceiçao. Non è un mistero, infatti, che il Manchester United stia pensando di rinforzare la propria batteria di esterni offensivi. Nel casting in corso dalle parti di Old Trafford è stato inserito pure il nome dell’ala destra lusitana di proprietà della Juventus, visionato a più riprese dal vivo dagli scout del club inglese. Un interesse che ha preso quota, settimana dopo settimana, e ora potrebbe sfociare in un corteggiamento vero e proprio. Tanto che un primo sondaggio esplorativo da parte della dirigenza inglese nei confronti del suo agente Jorge Mendes c’è già stato nei giorni scorsi. Occhio quindi alla possibile discesa in campo della formazione allenata da Michael Carrick per il talento lusitano, che piace molto all’interno del board dello United. Chico, infatti, è insieme ad altri 3-4 nomi nella short list dei Red Devils.