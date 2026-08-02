Allegri, non dire Gatti se...: a Napoli spunta l'alternativa 'facile'. Le ultime sul mercato in Serie A

Volano gli stracci tra il Cagliari e Sebastiano Esposito, è proprio il caso di dirlo. Così come le frizioni che vi avevamo svelato domenica non erano “solo cinema mediatico” come ingenuamente e troppo frettolosamente rubricato dai dirigenti rossoblù in settimana. Tanto che i vari summit milanesi per arrivare al tanto agognato rinnovo del contratto fino al 2031 con relativo aumento di ingaggio sono sfociati in autentiche fumate nere. Fino alla rottura consumatasi ieri all’ora di pranzo, quando il club sardo ha annunciato l’assenza dell’attaccante tra i convocati per l’amichevole contro l’Union Berlino, motivandola con la decisione di Esposito di lasciare il ritiro senza autorizzazione. Un comunicato al quale ha replicato duramente il procuratore del classe 2002, Mario Giuffredi, etichettando come falsità la versione data dal Casteddu, visto che sarebbe stato concordato un permesso fino al 5 agosto per l’ex Inter. Intanto di prolungamento neanche l’ombra e la sensazione è che nei prossimi giorni possa materializzarsi la separazione. Giulini parte da una valutazione di 20 milioni (all’Inter spetta il 40% sulla vendita). Tanti, troppi secondo l’entourage della punta che ha ricevuto proposte da Hull City e Atalanta (ha offerto lo scambio con Daniel Maldini più un conguaglio di 5 milioni).

Allegri, non dire Gatti se... Occhio anche al Napoli che monitora con attenzione la vicenda e può entrare presto in scena. Intanto gli azzurri stanno trattando la cessione di Gutierrez al Leverkusen per 30 milioni e hanno in pugno Favasuli (può arrivare dal Catanzaro per 8 milioni). Ieri poi i partenopei hanno ingaggiato il gioiellino classe 2008 Mattia Esposito dal Sorrento per 700mila euro e ora lo gireranno in prestito al Bari; mentre in difesa arriverà uno tra lo juventino Gatti (il preferito di Allegri) e Badiashile (più facile da raggiungere, visto che il Chelsea ha aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto). Bel colpo del Lecce che ingaggia l’attaccante Geubbels dal Paris FC per 5 milioni: oggi la firma sul contratto fino al 2031.

Juventus Da Kolo Muani e Alajbegovic a Douglas Luiz e Carnevali: le ironie social sul mercato e la Juve 2026/27 Il Monza bussa a Milan e Inter Il Parma è vicino a prelevare in prestito con obbligo di riscatto El Bilal Touré dall’Atalanta, che per rinforzare la difesa corteggia Todibo del West Ham: per il francese c’è però da battere la concorrenza del Marsiglia. Da un centrale all’altro: il Como è a un passo da Chalobah del Chelsea per 30 milioni più bonus (il nazionale inglese ha già detto sì al quinquennale da 3,6 milioni annui); mentre il Frosinone ha tesserato lo svincolato Akpoguma (contratto biennale). Ora i gialloazzurri stringono per Zeroli (Milan) e Cheddira (Napoli). Seriki verso il Sassuolo, che ha offerto 5 milioni allo Sheffield United. Il Monza punta a fare shopping a Milano: nel mirino Terracciano (Milan) e Massolin (Inter). Infine fatta per Sohm (in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni dalla Fiorentina) e Halhal (strappato al Mechelen per 5 milioni) al Venezia, che è vicinissimo a Montipò (Verona).