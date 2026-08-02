Chelsea, ufficiale Barco: un rinforzo per Xabi Alonso e c'è subito la Juve

"Il Chelsea annuncia l'ingaggio del nazionale argentino Valentin Barco dallo Strasburgo", si legge in una nota del club londinese. Il versatile centrocampista ha firmato un contratto fino al 2033 e si unirà al tecnico Xabi Alonso e ai suoi nuovi compagni di squadra nel corso della preparazione pre-campionato. Un nuovo rinforzo per il tecnico spagnolo con l'ingaggio del giovante talento dell'albiceleste che negli ultimi Mondiali si è reso protagonista di un battibecco con Bellingham dopo la vittoria di Messi e compagni in semifinale, con la rimonta nei minuti finali sull'Inghilterra. Il nuovo acquisto farà parte della tournée che vedrà i Blues sfidare subito la Juventus di Spalletti.

Il comunicato del Chelsea

"Barco, 21 anni, ha iniziato la sua carriera con il Boca Juniors in Argentina. Ha esordito da professionista a 16 anni, dopo aver scalato le gerarchie del settore giovanile, e ha vinto numerosi titoli prima di trasferirsi in Inghilterra nel 2024 per unirsi al Brighton. Durante la sua esperienza sulla costa del Sussex, ha giocato in prestito al Siviglia e allo Strasburgo, trasferendosi a titolo definitivo in quest'ultimo club dopo una stagione 2024/25 in cui si è affermato definitivamente, contribuendo alla qualificazione dello Strasburgo alle competizioni europee. Barco ha realizzato 12 gol in 43 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione, e le sue prestazioni a livello di club gli sono valse la convocazione nella nazionale argentina per i Mondiali 2026. Attualmente vanta cinque presenze in nazionale. Benvenuto al Chelsea, Valentin. Non vediamo l'ora di averti con noi!".