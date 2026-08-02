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Juve, tutto fatto per la terza cessione: accordo raggiunto, ora visite mediche e firma

Si muove il mercato in uscita della società bianconera: si tratta di un prestito con diritto di riscatto
1 min
joao marioJuventusFiorentina

Arriva la terza cessione in casa Juventus in questo mercato estivo: Joao Mario sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il terzino portoghese arriverà in maglia viola in prestito con diritto di riscatto non obbligatorio. Le visite mediche saranno sostenute lunedì 3 agosto, poi arriverà la firma sul nuovo contratto.

La stagione di Joao Mario

Il portoghese classe 2000 era arrivato la scorsa stagione alla Juventus dal Porto, firmando un contratto di 5 anni. Saranno solo 13 le presenze complessive in maglia bianconera, a causa del poco spazio trovato prima con Tudor e poi con Spalletti. Nel mercato invernale, Joao Mario si accaserà poi al Bologna con la formula del prestito secco per poi tornare alla Continassa a fine stagione.

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