Pio Esposito e il rinnovo con l'Inter: "Sono tranquillissimo. Nuova stagione? Non ci nascondiamo"

"Rinnovo? Sono tranquillissimo. Io sto bene all'Inter. E' una situazione della quale si occupano i miei procuratori, che lavorano con la società, senza alcun problema". Così, ai microfoni di Sky Sport, da Perth, Pio Esposito. "Ci stiamo preparando per la nuova stagione. Adesso c'è questo test con il Milan e poi l'amichevole con la Juve. Metteremo altri minuti nelle gambe. Siamo una squadra forte e lotteremo per vincere anche quest'anno, non abbiamo bisogno di 'nasconderci'", ha aggiunto il nerazzurro."Anche in Nazionale spero di fare bene e di dimostrare il mio valore, ci tengo tantissimo alla maglia azzurra", ha concluso l'attaccante dell'Inter.