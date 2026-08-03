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Pio Esposito e il rinnovo con l'Inter: "Sono tranquillissimo. Nuova stagione? Non ci nascondiamo"

Le parole dell'attaccante sul prolungamento del contratto con i nerazzurri. Poi sulla Nazionale: "Ci tengo tantissimo"
2 min
Calciomercato InterPio EspositoChivu

"Rinnovo? Sono tranquillissimo. Io sto bene all'Inter. E' una situazione della quale si occupano i miei procuratori, che lavorano con la società, senza alcun problema". Così, ai microfoni di Sky Sport, da Perth, Pio Esposito. "Ci stiamo preparando per la nuova stagione. Adesso c'è questo test con il Milan e poi l'amichevole con la Juve. Metteremo altri minuti nelle gambe. Siamo una squadra forte e lotteremo per vincere anche quest'anno, non abbiamo bisogno di 'nasconderci'", ha aggiunto il nerazzurro."Anche in Nazionale spero di fare bene e di dimostrare il mio valore, ci tengo tantissimo alla maglia azzurra", ha concluso l'attaccante dell'Inter.

Il derby con il Milan

L'Inter è arrivata in Australia, dove è scesa in campo per la prima seduta di allenamento a Perth, accolta da oltre cento tifosi nerazzurri che hanno atteso l'arrivo della squadra in hotel. Sul campo il lavoro è stato di scarico, per eliminare le fatiche del viaggio e della gara appena disputata, mentre da oggi Chivu riprende a tutti gli effetti la preparazione in vista del derby contro il Milan di mercoledì.

 

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