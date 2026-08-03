Napoli infuriato, la dura risposta alle accuse dello Schalke: la nota sulla trattativa Lindstrom

"Accordi non rispettati" e "mancate promesse mantenute", le accuse a mezzo stampa, in particolare quanto riportato dal giornale tedesco Bild, da parte dello Schalke 04 sulla trattativa per Jesper Lindstrom hanno portato il Napoli a rispondere con una nota di chiarimento, minacciando azioni legali volte a tutelare la propria immagine . Sul proprio sito ufficiale, in cui ricostruisce cronologicamente e con precisione gli eventi che hanno portato al collasso della trattativa , il club di De Laurentiis ha chiarito la sua posizione.

La nota del Napoli

La nota: "SSC Napoli intende fare chiarezza in ordine al mancato trasferimento del calciatore Jesper Lindstrom allo Schalke 04, a causa della inesattezza delle informazioni diffuse a mezzo stampa. Dopo che, nella giornata di ieri, ha avuto luogo uno scambio di corrispondenza sulle condizioni generali del contratto, senza che mai fossero messi in discussione i termini economici dell’accordo e le modalità di pagamento, alle ore 13:00 di oggi il club tedesco ci ha informato che alcune clausole proposte non erano accettabili, anche alla luce delle mutate esigenze tecnico-sportive conseguenti all’infortunio di due calciatori occorso nel fine settimana, che avrebbe necessitato la modifica delle strategie di mercato. Alle 13:22 è stata inviata una comunicazione di risposta al club tedesco con cui, pur ribadendo che si trattava di modifiche di dettaglio rispetto alla struttura dell’affare, comprendendo le sopravvenute esigenze tecniche del club tedesco, SSC Napoli sarebbe stata disponibile ad accettare la versione del contratto come proposta da Schalke. Nonostante ciò, alle ore 17:32 il club tedesco ha confermato di non essere più interessato in ragione delle mutate priorità nell’allestimento dell’organico, a evidente dimostrazione delle effettive motivazioni sottese al mancato perfezionamento dell’operazione. Nell’auspicio di avere chiarito definitivamente le reali responsabilità del mancato trasferimento del calciatore, SSC Napoli si riserva ogni azione avanti alle competenti autorità finalizzata alla tutela dei propri diritti".