Riecco Sorloth! Juve e Atletico Madrid, l’ultima idea che sistema anche Nico Gonzalez

I rallentamenti sul mercato

Il colloquio aveva dato riscontri incoraggianti: Sorloth si era mostrato entusiasta della possibilità di vestire la maglia della Juventus. Poi, però, il mercato ha cambiato direzione. La rivoluzione societaria vissuta alla Continassa - con l’uscita di scena di Comolli, l’arrivo di Giovanni Carnevali e, successivamente, quello di Ricky Massara alla guida dell’area sportiva - ha inevitabilmente rallentato ogni discorso. A pesare è stata anche la richiesta economica dell’Atletico Madrid, che continua a valutare il cartellino del norvegese circa 40 milioni di euro. Al netto, però, dei ragionamenti che riguardano Nico Gonzalez e che i due club sono tornati ad approfondire.