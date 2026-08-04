Calciomercato, così cambia tutto: le regole sulle liste e il caso Liberali

Il campo non basta

Alla 31ª giornata del campionato 2025-26, tra i 284 giocatori con almeno 30 minuti di media a partita, solo 89 erano selezionabili dall’Italia, dieci dei quali portieri. È in questo contesto, soggetto a evoluzioni nel pieno della finestra dei trasferimenti, che va letto il mercato delle sette italiane impegnate nelle coppe. Inter e Atalanta partono da una posizione di forza grazie a vivai che garantiscono ampia copertura delle quote previste dai regolamenti. Juventus, Milan, Napoli e Roma hanno margini sufficienti, ma dovranno calibrare le scelte anche in funzione dei giocatori cresciuti nei rispettivi settori giovanili e di quelli formati nel calcio italiano.