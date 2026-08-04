Calciomercato, così cambia tutto: le regole sulle liste e il caso Liberali

Per capire quanto le liste incidano ormai sul mercato basta seguire il percorso di Mattia Liberali. Diciannove anni, uno dei talenti più interessanti usciti dal vivaio del Milan, ha scelto il Como per proseguire la propria crescita. In Serie A rappresenta un vantaggio immediato: essendo under 23 non occupa uno dei posti della Lista A. In Champions League, invece, la prospettiva cambia. Non essendo cresciuto nel settore giovanile del Como, non può essere inserito nella Lista B e finirà per occupare uno dei 25 slot della Lista A Uefa. Lo stesso giocatore, insomma, può avere un peso diverso a seconda della competizione. È un esempio che racconta una tendenza più ampia.
Calciomercato, non c'è solo il valore
Per i club italiani qualificati alle competizioni europee – Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus e Atalanta – il mercato non si misura più soltanto sul valore tecnico dei giocatori. Conta anche il loro percorso di formazione. In Serie A ogni società dispone di una Lista A composta da un massimo di 25 giocatori over 22. Dal 1° luglio 2026 gli under 23 possono essere utilizzati senza occupare uno di quei posti.
Dei 25 slot, almeno quattro devono essere riservati a calciatori formati nel club e altri quattro a giocatori formati in Italia, cioè rimasti almeno tre stagioni, tra i 15 e i 21 anni, rispettivamente nel vivaio della società o in uno affiliato alla Figc. Se questi requisiti non vengono soddisfatti, le caselle restano vuote: una squadra con due soli giocatori cresciuti nel proprio vivaio potrà iscriverne soltanto ventitré. Nelle competizioni Uefa il principio è lo stesso.
I numeri dopo la sentenza Bosman
La Lista A comprende al massimo 25 giocatori e riserva otto posti ai giocatori formati localmente: almeno quattro devono essere cresciuti nel club, gli altri possono essere stati formati nella stessa federazione. Anche qui ogni requisito non rispettato riduce il numero complessivo dei calciatori iscrivibili. La Lista B, invece, è illimitata, ma riservata ai giocatori che abbiano trascorso almeno due stagioni consecutive, o tre complessive, nel club a partire dai 15 anni. Il caso Liberali chiarisce la differenza: pur essendo uno dei giovani italiani più promettenti, oggi non offre ancora alcun vantaggio regolamentare nelle competizioni europee.
Queste norme nascono dalla riforma Uefa del 2005, successiva alla sentenza Bosman, con l’obiettivo di incentivare gli investimenti nei vivai. Vent’anni dopo, però, i numeri raccontano altro. Nella relazione sullo stato di salute del calcio italiano presentata ad aprile dalla Figc, i calciatori non selezionabili per la Nazionale hanno disputato il 67,9% dei minuti complessivi della Serie A, il sesto dato più alto tra i campionati europei monitorati. In Spagna la percentuale si ferma al 39,6%, in Francia al 48,3%. Ancora più significativo il dato sui giovani: la Serie A è il 49° campionato su 50 analizzati dal Cies per impiego di Under 21 eleggibili per la Nazionale, fermi all’1,9% del minutaggio complessivo.
Il campo non basta
Alla 31ª giornata del campionato 2025-26, tra i 284 giocatori con almeno 30 minuti di media a partita, solo 89 erano selezionabili dall’Italia, dieci dei quali portieri. È in questo contesto, soggetto a evoluzioni nel pieno della finestra dei trasferimenti, che va letto il mercato delle sette italiane impegnate nelle coppe. Inter e Atalanta partono da una posizione di forza grazie a vivai che garantiscono ampia copertura delle quote previste dai regolamenti. Juventus, Milan, Napoli e Roma hanno margini sufficienti, ma dovranno calibrare le scelte anche in funzione dei giocatori cresciuti nei rispettivi settori giovanili e di quelli formati nel calcio italiano.
Il Como rappresenta invece il caso più delicato: una rosa giovane e ricca di talento che rischia di pagare il prezzo più alto al momento della compilazione delle liste Uefa. Il risultato è che costruire una squadra, oggi, significa allestire una rosa compatibile con due regolamenti diversi, che attribuiscono un valore differente allo stesso calciatore. Vent’anni fa la regola dei giocatori formati localmente era stata pensata per proteggere i vivai. Nel calcio contemporaneo un giocatore non vale soltanto per quello che sa fare in campo, ma anche per il percorso che lo ha portato fin lì.
Per capire quanto le liste incidano ormai sul mercato basta seguire il percorso di Mattia Liberali. Diciannove anni, uno dei talenti più interessanti usciti dal vivaio del Milan, ha scelto il Como per proseguire la propria crescita. In Serie A rappresenta un vantaggio immediato: essendo under 23 non occupa uno dei posti della Lista A. In Champions League, invece, la prospettiva cambia. Non essendo cresciuto nel settore giovanile del Como, non può essere inserito nella Lista B e finirà per occupare uno dei 25 slot della Lista A Uefa. Lo stesso giocatore, insomma, può avere un peso diverso a seconda della competizione. È un esempio che racconta una tendenza più ampia.
Calciomercato, non c'è solo il valore
Per i club italiani qualificati alle competizioni europee – Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus e Atalanta – il mercato non si misura più soltanto sul valore tecnico dei giocatori. Conta anche il loro percorso di formazione. In Serie A ogni società dispone di una Lista A composta da un massimo di 25 giocatori over 22. Dal 1° luglio 2026 gli under 23 possono essere utilizzati senza occupare uno di quei posti.
Dei 25 slot, almeno quattro devono essere riservati a calciatori formati nel club e altri quattro a giocatori formati in Italia, cioè rimasti almeno tre stagioni, tra i 15 e i 21 anni, rispettivamente nel vivaio della società o in uno affiliato alla Figc. Se questi requisiti non vengono soddisfatti, le caselle restano vuote: una squadra con due soli giocatori cresciuti nel proprio vivaio potrà iscriverne soltanto ventitré. Nelle competizioni Uefa il principio è lo stesso.