Como, con Chalobah e Couto la Champions non è solo un traguardo. E Fabregas punta Kean

Sta nascendo il Como formato Champions. La formazione lombarda non vuole farsi trovare impreparata in vista del debutto nel gotha del calcio europeo a settembre. Motivo per cui la dirigenza biancoblù sta chiudendo diversi acquisti di spessore internazionale per alzare il livello (già più che buono) della rosa a disposizione di Cesc Fabregas. Il quarto posto ottenuto nella scorsa stagione, infatti, rappresenta non un punto d’arrivo, bensì di partenza per la società lombarda che intende alzare ulteriormente l’asticella. Con l’obiettivo dichiarato di puntare sempre più in alto. Tradotto: il bello deve ancora venire e non sorprendetevi affatto se nel giro di 1-2 anni vedrete magari il Como lottare anche per quello che sarebbe il primo scudetto della sua storia. Un passo alla volta, ma sul Lago le ambizioni restano elevate e soprattutto non è vietato sognare. Dopo essersi assicurati il miglior talento italiano Under 19 (Mattia Liberali) il club degli Hartono ora ha messo le mani su un paio di elementi dal pedigree europeo. Difesa blindata con il nazionale inglese Trevoh Chalobah, che è stato prelevato dal Chelsea per 30 milioni più bonus. Contratto fino al 2031 da 3,6 milioni per il centrale, che sbarcherà domani sera sul Lago per effettuare nella giornata di giovedì le visite mediche. Entro 48-72 ore dunque arriveranno le firme di rito e soprattutto l’ufficialità. Come terzino destro, infatti, arriverà Yan Couto dal Borussia Dortmund in prestito con diritto di riscatto (intorno ai 20 milioni). Ultimi dettagli da sistemare in queste ore, ma l’affare è pressoché chiuso.

Fabregas aspetta il centravanti Da non escludere, però, che venga inserito anche l’obbligo di riscatto a determinate condizioni nell’accordo coi tedeschi. Dopodiché l’ex Girona volerà in Italia per espletare nei prossimi giorni le ultime formalità propedeutiche alla firma sul contratto fino al 2031 coi lariani. E non finisce qui: per completare la batteria dei centrali difensivi può arrivare anche un giovane talento. Contatti in corso per il talento dell’Hertha Berlino e della nazionale tedesca Under 21 Linus Gechter (essendo un classe 2004 non occuperebbe posto in lista), che ha già dato la sua piena disponibilità al trasferimento alla corte di Fabregas. Pronto un quinquennale. La ciliegina sulla torta biancoblù sarà, invece, un attaccante di alto livello da affiancare a Tasos Douvikas. Fabregas, infatti, ha richiesto espressamente alla propria dirigenza l’acquisto di un centravanti per rimpiazzare lo spagnolo Alvaro Morata (zero gol nell’ultima annata in Serie A), che appare destinato a fare i bagagli (piace in Qatar e Arabia Saudita, ma non si esclude un ritorno in patria).

Kean nel mirino di Fabregas Il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico catalano è quello di Moise Kean. Il goleador classe 2000, però, è stato stoppato al momento dalla Fiorentina, che non sembra per nulla intenzionata a cederlo. Vedremo se la Viola manterrà fino in fondo i propri propositi o se un’offerta nell’ordine dei 40-45 milioni farà vacillare i toscani. Kean tra l’altro sarebbe molto utile al Como pure in chiave liste, visto che in rosa i biancoblù hanno pochi elementi italiani (Liberali, il terzo portiere Vigorito e il centrale Goldaniga, che però nell’ultima stagione ha collezionato appena 21 minuti in campionato). Ecco perché la punta della nostra nazionale sarebbe l’ideale in tutti i sensi per il Como, che nel frattempo studia pure soluzioni alternative. Occhio in tal senso al nome di Joshua Zirkzee, che tornerebbe volentieri a giocare in Italia dopo l’ultimo biennio deludente nelle fila del Manchester United. Contatti già avviati, anche se sull’olandese si registra pure la concorrenza della Juventus.