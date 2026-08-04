Il Psv prende l'ex Juve per liberare Perisic all'Inter: ufficiale il biennale

Nuova avventura per Filip Kostic. Terminato il contratto con la Juventus dopo l'arrivo nell'estate del 2022/23 dall'Eintracht Francoforte, il laterale serbo - così come il connazionale Dusan Vlahovic - ha lasciato il club bianconero lo scorso 30 giugno. Adesso, il PSV Eindhoven sembra aver bruciato la concorrenza per il classe 1992. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Eredivisie: nella stagione 2012/13, infatti, Kostic aveva vestito la maglia del Groeningen prima di passare in Germania. Con l'arrivo dell'ex bianconero, il PSV potrebbe così liberare Ivan Perisic, sempre nel mirino dell'Inter.
Kostic al PSV: i dettagli
L'ultima stagione di Filip Kostic si è chiusa con tre gol e un assist in diciotto partite, poi è arrivato l'addio alla Juventus dopo quattro anni (in mezzo la parentesi in prestito al Fenerbahce allenato all'epoca da José Mourinho). Ora una nuova avventura, che lo porterà di nuovo in Olanda. Dopo gli interessi concreti della Fiorentina, a spuntarla è stato il PSV Eindhoven, che ha battuto anche la concorrenza dell'AEK Atene. Gli olandesi hanno messo sul tavolo un contratto biennale, fino al 30 giugno 2028 e adesso si attende soltanto l'annuncio ufficiale. In totale, il trentaquattrenne ha giocato 112 partite con la Juventus, impreziosite da 6 gol e 16 assist.
Perisic verso l'Inter
Con l'arrivo di Kostic, che vestirà la maglia della squadra di Eindhoven per i prossimi due anni, il PSV potrebbe così decidere di privarsi Ivan Perisic. Il classe 1989 ha un accordo verbale con gli olandesi: se arrivasse un'offerta importante per lui, verrebbe liberato. L'Inter si era interessata anche in passato per riportarlo a Milano come vice Federico Dimarco. Adesso potrebbe esserci un nuovo affondo, con Carlos Augusto che scalerebbe definitivamente tra i braccetti di difesa, permettendo a Piero Ausilio e Beppe Marotta di completare il reparto.
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