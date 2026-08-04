Il Psv prende l'ex Juve per liberare Perisic all'Inter: ufficiale il biennale

Kostic al PSV: i dettagli

L'ultima stagione di Filip Kostic si è chiusa con tre gol e un assist in diciotto partite, poi è arrivato l'addio alla Juventus dopo quattro anni (in mezzo la parentesi in prestito al Fenerbahce allenato all'epoca da José Mourinho). Ora una nuova avventura, che lo porterà di nuovo in Olanda. Dopo gli interessi concreti della Fiorentina, a spuntarla è stato il PSV Eindhoven, che ha battuto anche la concorrenza dell'AEK Atene. Gli olandesi hanno messo sul tavolo un contratto biennale, fino al 30 giugno 2028 e adesso si attende soltanto l'annuncio ufficiale. In totale, il trentaquattrenne ha giocato 112 partite con la Juventus, impreziosite da 6 gol e 16 assist.