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Fortini, il Torino insiste: i milioni di distanza con la Fiorentina

Il club toscano non ha abbassato la richiesta e ai granata servono innesti sulle fasce: la situazione
Andrea Piva
1 min
TorinoFiorentinafortini
Fortini, il Torino insiste: i milioni di distanza con la Fiorentina© Marco Canoniero

TORINO - A prescindere da come terminerà la questione Cacciamani, Abate in queste settimane aspetta almeno un altro rinforzo sulle fasce: al momento ha a disposizione, oltre all’ex Primavera, Pedersen e Aboukhlal, oltre a Bianay Balcot e Dembélé: quest’ultimo, nonostante la buona prestazione con tanto di gol a Burnley, è sul mercato (lo vuole il Mantova, squadra nella quale ha giocato in prestito da gennaio fino al termine della scorsa stagione) e nella

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