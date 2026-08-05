Fortini, il Torino insiste: i milioni di distanza con la Fiorentina

TORINO - A prescindere da come terminerà la questione Cacciamani, Abate in queste settimane aspetta almeno un altro rinforzo sulle fasce: al momento ha a disposizione, oltre all’ex Primavera, Pedersen e Aboukhlal, oltre a Bianay Balcot e Dembélé: quest’ultimo, nonostante la buona prestazione con tanto di gol a Burnley, è sul mercato (lo vuole il Mantova, squadra nella quale ha giocato in prestito da gennaio fino al termine della scorsa stagione) e nella