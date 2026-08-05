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Cacciamani, Cairo Tratta. Nuovi contatti: chiede 15 milioni alla Roma

Gasperini cerca un vice di Wesley e ha indicato il giovane talento del Torino. Una settimana fa il presidente granata aveva detto no a 10 milioni
1 min
cacciamaniTorinoRoma
Cacciamani, Cairo Tratta. Nuovi contatti: chiede 15 milioni alla Roma© foto emmanuele mastrodonato-ag a

Era venerdì scorso quando su queste colonne si dava conto dei primi sondaggi mirati del club giallorosso, sotto il titolo “Allarme: Roma su Cacciamani”. E si commentava anche la (rabbiosa) preoccupazione dei tifosi granata. Inevitabile: troppe delusioni, troppi tradimenti sportivi. La contestazione nei confronti di Cairo, d’altra parte, non è certo scoppiata solo 2 anni fa. Negli ultimi 15 anni, anche qualcuno in più, è ciclicamente esplosa e ries

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