Cacciamani, Cairo Tratta. Nuovi contatti: chiede 15 milioni alla Roma

Era venerdì scorso quando su queste colonne si dava conto dei primi sondaggi mirati del club giallorosso, sotto il titolo “Allarme: Roma su Cacciamani”. E si commentava anche la (rabbiosa) preoccupazione dei tifosi granata. Inevitabile: troppe delusioni, troppi tradimenti sportivi. La contestazione nei confronti di Cairo, d’altra parte, non è certo scoppiata solo 2 anni fa. Negli ultimi 15 anni, anche qualcuno in più, è ciclicamente esplosa e ries