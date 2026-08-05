Molina verso la Roma, colpo per Gasperini: accordo in chiusura con l’Atletico Madrid

Nahuel Molina alla Roma, ci siamo. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i giallorossi avrebbero trovato l'accordo con l'Atletico Madrid per l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno argentino, sulla base di 13 milioni di euro più 4 di bonus. Le due società starebbero definendo gli ultimi dettagli dell'operazione, dopodiché il giocatore potrà svolgere le visite mediche e firmare il contratto con la sua nuova squadra.

Il ritorno in Italia Per Molina sarebbe un ritorno nel massimo campionato italiano, dove aveva giocato dal 2020 al 2022 con la maglia dell'Udinese, realizzando 9 gol in 64 presenze tra tutte le competizioni e attirando l'interesse dell'Atletico Madrid, che nell'estate di 4 anni fa lo acquistò per 20 milioni. Molina è sia terzino che esterno destro a tutta fascia, ruolo che ricoprirà anche con Gasperini. Giocatore completo, esperto (28 anni), campione del Mondo nel 2022 e due volte campione d'America con l'Argentina (2021 e 2024), sarebbe un grande colpo per la Roma.

Roma Koulierakis subito in gol, si sblocca anche Castro: la Roma cala il poker contro il Newport Dove lo collocherebbe Gasperini Se andrà in porto quest'operazione, considerando anche l'interesse delle scorse settimane per Givairo Read del Feyenoord (anche lui terzino destro), è verosimile che nei piani di Gasperini Wesley possa giocare a sinistra, come già avvenuto in gran parte della scorsa stagione dopo i problemi fisici di Angelino e il rendimento deludente di Tsimikas, con Molina e in alternativa Rensch a destra. A quel punto, mancherebbe un mancino per completare la batteria degli esterni della Roma.