Mastantuono in arrivo, Paratici scatenato: la Fiorentina diventa super

La Fiorentina non si ferma più e mette a segno un altro grande colpo in entrata. Dal Real Madrid arriva Franco Mastantuono , giovanissimo talento classe 2007, che andrà a rinforzare il reparto offensivo della Viola. Acquistato un anno fa dal River Plate per 45 milioni, l'argentino è partito titolare solo 17 volte tra tutte le competizioni nel suo primo anno al Real, chiuso dai fuoriclasse nel reparto offensivo dei Blancos.

Mastantuono è il decimo colpo in entrata

Con l'arrivo a Madrid di Bernardo Silva e il ritorno dal prestito di Endrick, Mastantuono rischiava di trovare ancora meno spazio: da qui la scelta di Firenze, dove potrà trovare più continuità. Il ds viola Fabio Paratici ha chiuso la trattativa con la formula del prestito, regalando il decimo rinforzo a mister Fabio Grosso (includendo anche i riscatti di Fabbian e Brescianini) in un mercato fin qui da urlo.