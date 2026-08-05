Salah riparte dalla Turchia, firma con il Trabzonspor: bagno di folla all'arrivo

Mohamed Salah sarà un nuovo giocatore del Trabzonspor. Manca ancora l'ufficialità, ma intanto l'egiziano è sbarcato all'aeroporto di Istanbul, accolto come un eroe dai tifosi, e ha anche indossato la maglia del suo nuovo club: le foto sono state pubblicate dal Trabzonspor sui propri profili social. Salah avrà la maglia numero 61.