Salah riparte dalla Turchia, firma con il Trabzonspor: bagno di folla all'arrivo

Mohamed Salah sarà un nuovo giocatore del Trabzonspor. Manca ancora l'ufficialità, ma intanto l'egiziano è sbarcato all'aeroporto di Istanbul, accolto come un eroe dai tifosi, e ha anche indossato la maglia del suo nuovo club: le foto sono state pubblicate dal Trabzonspor sui propri profili social. Salah avrà la maglia numero 61.
Lascia il Liverpool da leggenda: pronto un biennale
L'ex Fiorentina e Roma, 34 anni, arriva nel club di Trebisonda da svincolato dopo i numerosi trionfi ottenuti nelle 9 stagioni con il Liverpool: 2 Premier League, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per Club, 2 Coppe di Lega, 2 Fa Cup e 1 Community Shield. Con 257 gol in 442 presenze, Salah è il terzo miglior marcatore nella storia dei Reds. L'egiziano, che era stato vicino anche al Besiktas di Vincenzo Italiano, secondo la stampa turca firmerà un biennale da 15 milioni a stagione.