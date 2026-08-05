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La Roma su Molina, l'Atletico prepara il sorpasso all'Inter: Romero primo obiettivo

Giallorossi ad un passo dall'esterno argentino: con la sua vendita, i Colchoneros possono affondare l'attacco al centrale di difesa cercato anche dai nerazzurri
2 min
molinaRuggeriRomero

La Roma è pronta ad accogliere Nahuel Molina. L'esterno argentino è infatti a un passo dal lasciare l'Atletico Madrid per trasferirsi nella capitale, con la trattativa tra i due club ormai in dirittura d'arrivo. Nelle ultime ore la società giallorossa ha rilanciato la propria offerta, arrivando a mettere sul tavolo una cifra vicina ai 19 milioni di euro, bonus compresi. Una proposta che ha convinto l'Atletico Madrid, soddisfatto anche dalle condizioni economiche dell'operazione, e che ha permesso di avvicinarsi rapidamente alla fumata bianca. La cessione di Molina rappresenta un passaggio importante anche per il club spagnolo. L'Atletico, infatti, ha la necessità di generare liquidità per finanziare le prossime operazioni in entrata e continua a considerare Romero del Tottenham il principale obiettivo per rinforzare la difesa.

Romero, sorpasso Atletico sull'Inter

L'Atletico Madrid si iscrive alla corsa per Cristian Romero, difensore in uscita dal Tottenham nel mirino dell'Inter. Lo riporta il quotidiano 'Marca', secondo cui con l'addio di Matteo Ruggeri, diretto all'Aston Villa, e di Nahuel Molina, vicino alla Roma, i Colchoneros avrebbero i fondi necessari per sferrare l'assalto al centrale argentino, già cercato nella passata stagione e pupillo del Cholo Simeone. La società madrilena sta già preparando una prima offerta da 30 milioni di euro, inferiore a quella presentata dai nerazzurri (35 milioni più 5 di bonus), ma rispetto all'Inter può contare sulla volontà del giocatore, desideroso di trasferirsi a Madrid.

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