La Roma su Molina, l'Atletico prepara il sorpasso all'Inter: Romero primo obiettivo

La Roma è pronta ad accogliere Nahuel Molina. L'esterno argentino è infatti a un passo dal lasciare l'Atletico Madrid per trasferirsi nella capitale, con la trattativa tra i due club ormai in dirittura d'arrivo. Nelle ultime ore la società giallorossa ha rilanciato la propria offerta, arrivando a mettere sul tavolo una cifra vicina ai 19 milioni di euro, bonus compresi. Una proposta che ha convinto l'Atletico Madrid, soddisfatto anche dalle condizioni economiche dell'operazione, e che ha permesso di avvicinarsi rapidamente alla fumata bianca. La cessione di Molina rappresenta un passaggio importante anche per il club spagnolo. L'Atletico, infatti, ha la necessità di generare liquidità per finanziare le prossime operazioni in entrata e continua a considerare Romero del Tottenham il principale obiettivo per rinforzare la difesa.