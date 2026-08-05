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Ruggeri out per Atletico-City, c'entra il mercato: big di A 'bruciate', ricca offerta dalla Premier

L'ex Atalanta non partirà con il resto dei compagni e resterà a Madrid: cresce l'attesa per la decisione sul suo futuro
1 min
Ruggeriatletico madridCalciomercato

MADRID (Spagna) - Matteo Ruggeri è sempre più vicino a lasciare l'Atletico Madrid. Il terzino sinistro italiano non partirà con la squadra di Diego Simeone per la tournée in Corea del Sud, un'assenza che conferma come il suo futuro sia ormai lontano dalla capitale spagnola. Sul tavolo c'è un'offerta, da circa 25 milioni bonus compresi, dell'Aston Villa già accettata dall'Atletico.

L'attesa

Adesso la decisione spetta al giocatore, chiamato a valutare se accettare la proposta del club di Birmingham o prendere in considerazione altri interessamenti arrivati sia dalla Premier League sia dalla Serie A. Nel frattempo, Ruggeri resterà a Madrid e non prenderà parte all'amichevole in programma il 9 agosto contro il Manchester City

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