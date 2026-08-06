Calciomercato LIVE, tutte le ultime trattative in diretta: le novità su Leao e Vlahovic

Entra nel vivo l'ultimo mese di calciomercato in Italia e all'estero. Tra obiettivi, acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione, prosegue il lavoro degli addetti ai lavori del mondo del calcio nazionale e internazionale. Tantissime le trattative da seguire minuto dopo minuto con il futuro di Rafael Leao e Dusan Vlahovic ancora tutto da decifrare. Vivi la giornata di affari in diretta su Tuttosport.it: tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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Leao e le operazioni Milan
In casa Milan tiene banco la situazione Nkunku. Lui dovrebbe restare in rossonero, ma è da vedere cosa accadrà con Leao. Anche per lui sirene turche, ma il giocatore vorrebbe attendere l'inserimento di club di Premier. Il Milan che cerca un esterno sinistro d'attacco: Brahim Diaz il nome più allettante, ma attenzione a Soulé in uscita dalla Roma
12:00
La situazione Vlahovic
Come riportato da Nicolò Schira, Vlahovic al momento ha solo il Besiktas come pretendente. Non è la proposta che attrae di più il giocatore ma al momento non ci sono altre squadre. L'arrivo di Kolo Muani a Torino, con la decisione di prendere la numero 9, ha inoltre allontanato il serbo da un possibile ritorno alla Juventus.