Calciomercato LIVE, tutte le ultime trattative in diretta: le novità su Leao e Vlahovic

Entra nel vivo l'ultimo mese di calciomercato in Italia e all'estero. Tra obiettivi, acquisti, cessioni e operazioni in via di definizione, prosegue il lavoro degli addetti ai lavori del mondo del calcio nazionale e internazionale. Tantissime le trattative da seguire minuto dopo minuto con il futuro di Rafael Leao e Dusan Vlahovic ancora tutto da decifrare. Vivi la giornata di affari in diretta su Tuttosport.it: tutti gli aggiornamenti in tempo reale.