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Vlahovic riparte dal Besiktas, è ufficiale: ecco quanto guadagnerà l'ex Juve per i prossimi tre anni

Il club turco ha ufficializzato l'acquisto a parametro zero del centravanti serbo e ha reso noto i dettagli dell'accordo: tutti i dettagli
1 min

ISTANBUL (Turchia) - Il Besiktas ha ufficializzato l'ingaggio di Dusan Vlahovic, già ieri accolto da nuovo beniamino dei tifosi al suo arrivo a Istanbul. Il club turco ha reso noto che l'attaccante serbo "ha firmato un contratto triennale. Al giocatore verrà corrisposto un compenso garantito di 7.500.000 euro per ogni stagione calcistica". 

I dettagli

Alla cifra fissa vanno aggiunti i bonus e, secondo la stampa turca, il 26enne centravanti ha già incassato 10 milioni al momento della firma. L'ex attaccante di Fiorentina e Juventus, dunque, si metterà a disposizione di Vincenzo Italiano, tecnico che lo ha allenato in viola nella prima parte della stagione 2021-2022.

 

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