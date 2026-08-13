Vlahovic riparte dal Besiktas, è ufficiale: ecco quanto guadagnerà l'ex Juve per i prossimi tre anni

ISTANBUL (Turchia) - Il Besiktas ha ufficializzato l'ingaggio di Dusan Vlahovic , già ieri accolto da nuovo beniamino dei tifosi al suo arrivo a Istanbul. Il club turco ha reso noto che l'attaccante serbo "ha firmato un contratto triennale . Al giocatore verrà corrisposto un compenso garantito di 7.500.000 euro per ogni stagione calcistica".

I dettagli

Alla cifra fissa vanno aggiunti i bonus e, secondo la stampa turca, il 26enne centravanti ha già incassato 10 milioni al momento della firma. L'ex attaccante di Fiorentina e Juventus, dunque, si metterà a disposizione di Vincenzo Italiano, tecnico che lo ha allenato in viola nella prima parte della stagione 2021-2022.