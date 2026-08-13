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Pellegrino ufficiale alla Fiorentina: ennesimo colpo della viola, cifre e dettagli

L'argentino ex Parma arriva a Firenze a titolo definitivo: 12 gol lo scorso anno con i ducali
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PellegrinoFiorentinaparma

ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Pellegrino dal Parma Calcio 1913. Pellegrino, nato a Valencia (Spagna) il 22 ottobre 2001, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Parma, anche le maglie dell’ Atletico Platense, dell’ Estudiantes e del Velez Sarsfield. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Emilia, ha collezionato 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 12 gol.

Le cifre dell'operazione

Pellegrino-Fiorentina è un'operazione da circa 20 milioni di euro con il giocatore argentino che ha firmato un contratto di cinque anni. Nel frattempo, sul fronte mercato in uscita, il club viola sta definendo con il Bologna la cessione di Roberto Piccoli.

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