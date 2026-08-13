Atalanta, ufficiale l'arrivo di Kristensen dall'Udinese: il comunicato del club

" Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thomas Kristensen, dall’ Udinese Calcio, con la formula del prestito con opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni." Inizia così la nota ufficiale con cui il club bergamasco ha reso noto l'acquisto del difensore danese dall'Udinese, per la cifra di 22 milioni di euro più 5 di bonus . Il calciatore lascia Udine dopo tre lunghe stagioni, dopo aver raccolto 78 presenze e 4 reti con la maglia bianconera. Il difensore danese và dunque ad arricchire il reparto difensivo a disposizione di mister Sarri, dopo l'addio del veterano Berat Djimsiti , passato all'Al Diraiyah.

Atalanta, il benvenuto della famiglia Percassi a Kristensen

"La sua costanza si legge anche nei suoi numeri: 26 presenze in campionato il primo anno, 24 nel secondo (in cui alla quartultima giornata a Cagliari realizza anche il suo primo gol in serie A), 28 nella stagione 25/26. In quest’ultima si rende protagonista anche nell’area avversaria realizzando 3 reti, una delle quali proprio Bergamo, con la sua specialità: il colpo di testa. Chiude la sua esperienza nell’Udinese dopo tre stagioni, 81 presenze complessive tra tutte le competizioni e 4 gol realizzati. Ha inoltre indossato la maglia delle nazionali giovanili della Danimarca dall’U18 all’U21, con cui ha collezionato 18 presenze e disputato nel 2025 un Europeo da protagonista raggiungendo i quarti di finale." La nota del club conclude: "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta la Società nerazzurra rivolgono un caloroso benvenuto a Thomas augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia nerazzurra", chiude la nota sul sito ufficiale.

Kristensen si presenta all'Atalanta

Il calciatore danese ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo calciatore dell'Atalanta, dichiarandosi decisamente entusiasta della nuova avventura in nerazzurro: “Quando ho saputo dell’interesse ero molto felice e orgoglioso perché è un club molto importante qui in Italia. Subito ho capito che il progetto del club per me e per la squadra mi andava molto bene. Sono contento e orgoglioso di vestire questa maglia. Ai tifosi voglio dire che non vedo l’ora di giocare. Sono pronto per questa avventura con l’Atalanta, darò il massimo”.