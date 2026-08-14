Cabal via, la formula mercato trovata con il Bologna. Gatti in uscita dalla Juve

Gli interessi in comune hanno fatto la differenza, la possibilità di liberarsi di un esubero (seppur in prestito) ha invece fatto tutto il resto. Juan Cabal è pronto a vestire la maglia del Bologna : le parti sono più vicine, e anche l’incontro avuto ieri tra le due dirigenze ha fatto sì che per l’esterno si potessero fare dei passi concreti in avanti. Sarà a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, naturalmente con la promessa di riparlarne tra meno di un anno. E tant’è: si apre una porta intrigante per il terzino, arrivato un paio di stagioni fa a Torino dal Verona. Era al centro di un derby d’Italia con l’Inter, sembrava l’inizio di una nuova fase della sua carriera, invece gli toccherà ricominciare altrove. Anche solo per ritrovare continuità.

In attesa di Lucumi , resiste poi il tema centrale: se per Gleison Bremer non sono arrivate proposte - la clausola da 58,8 è scaduta , ma non ci sono stati neanche approcci o possibilità attorno ai 45 milioni, cifra per la quale alla Continassa ci avrebbero quantomeno pensato -, neanche per Lloyd Kelly ci sono stati sostanziali passi in avanti . La Juventus aveva solamente ricevuto qualche timido interessamento dalla Premier League, il giocatore poi non aveva mai davvero manifestato l’intenzione di andare via.

Perciò, ecco, il nome in uscita è sempre rimasto quello di Federico Gatti. Gatti che non si sente una prima scelta di Spalletti (e il minutaggio della scorsa stagione gli dà corda), Gatti che in questo momento preferirebbe una soluzione in grado di dargli seria continuità, pure per il discorso Nazionale. Gatti che però non ha mai ricevuto la proposta in grado di farlo vacillare: il sondaggio del Napoli non si è mai tramutato in una vera e propria offerta, e difficilmente accadrà (se non a fine mercato, in altre condizioni) dopo l’acquisto di Badiashile da parte degli azzurri.

Gatti tra Hull City e Marsiglia

Nelle ultime ore, sondaggi da parte dell’Hull City - che intanto ha chiuso un altro colpo in difesa, Herrington - e del Marsiglia. Ecco, se quest’ultimo dovesse concretizzarsi in qualche modo, potrebbe partire un valzer di centrali pronto a incastrarsi nelle dinamiche del mercato bianconero. Non solo Lucumi: sarebbe più semplice tornare a ragionare su un altro portiere, sull’idea a centrocampo, sulla punta che manca. E poi il terzino, possibilmente mancino. Quanto ancora c’è da fare. Quanto conta il tempo a disposizione.

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