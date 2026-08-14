Lucumi, il vero motivo del pressing Juve: Spalletti ha visto cosa manca

È negli atteggiamenti di Spalletti , in quello che anche il pre campionato ha mostrato come punto debole, che si trova il senso più profondo del forcing Juventus su Jhon Lucumi . I più attenti lo avranno notato in più di un’occasione, Kelly è spesso tra i più richiamati dal tecnico di Certaldo durante le partite, in particolar modo quando ha palla tra i piedi. Gli chiede maggior coraggio nel superare la prima linea di pressione avversaria, più precisione e meno ripetizione del gesto. A questo si aggiunga che l’allenatore ben sa di non poter contare oltremodo in questo fondamentale quando la palla passa tra i piedi di Bremer o Gatti che hanno altre caratteristiche. E quindi ecco Lucumi e il suo bagaglio di soluzioni che ben si addice alle richieste di Spalletti.

Lucumi, l'eccellenza a disposizione dei bianconeri

Lo dicono i numeri della passata stagione e in questi si trova il motivo tattico. Il difensore colombiano è stato il giocatore del Bologna con il maggior volume di passaggi, in una squadra che si è posizionata tra le prime per possesso palla (settimo posto in Serie A). Lucumi è uscito dal passato campionato con una media di 57 passaggi riusciti a partita, per l’89,6% di precisione. Nel dettaglio, quello che colpisce di più è come passa il pallone. L’alto volume, infatti, non inganni, perché non si limita al passaggio di pochi metri a consolidare un possesso palla sterile. Lucumi ha tenuto una media di 4,5 lanci lunghi riusciti per il 61,5% di precisione. A confronto con i centrali bianconeri, nella passata stagione ha fatto meglio di loro negli aspetti che riguardano il passaggio della palla. Kelly e Kalulu, invece, hanno fatto meglio di lui quando si tratta di avanzare con palla tra i piedi.