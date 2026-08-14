Suzuki sfuma, la Juve ne prende atto: il colpo di scena col Psg che rimette tutto in discussione

Juve, il piano B a Suzuki potrebbe essere Vicario

Qualcosa, la Juve, deve invece tornare a vedere. Da ieri sera sono ufficialmente ripartiti i sondaggi, le telefonate, quella lista un po’ strappata ma che hanno ugualmente messo da parte, nel primo cassetto disponibile. Finché non è finita, no, non è finita: è la prima regola del mercato e si conferma a ogni edizione. Il primo nome rimane quello di Guglielmo Vicario: è il più semplice da fare, anche per la volontà ferrea del Tottenham di cederlo. Gli Spurs continuano a fare la voce grossa, in particolare sulle intenzioni: davanti a questo scenario, alla Juventus ha chiesto una cessione a titolo definitivo. Prime richieste, naturalmente. Se ne riparlerà e se ne sta già riparlando, perché i bianconeri non staranno certo a questo gioco. Anzi, contano i minuti, aspettano segnali e - se non arrivano - provano a estrapolarli, coglierli, prenderseli in ogni modo.