Suzuki sfuma, la Juve ne prende atto: il colpo di scena col Psg che rimette tutto in discussione

Nelle curve del mercato, accade anche questo. E accade che, un affare praticamente ai dettagli, deflagri così, imploda in maniera sostanzialmente clamorosa. Tra Suzuki e la Juve è stato un attimo di passione mai trasformatosi in amore duraturo: il giapponese era pronto a sposare il Psg per poi arrivare a Torino in prestito, poi non se n’è fatto più nulla. Decisione di ieri. Del pomeriggio di ieri. Dopo aver allestito ogni premessa, dopo aver organizzato ogni spostamento. No, il Paris alla fine ha preso tempo, altro tempo e sempre più tempo (ha Safonov, proverà a vendere Chevalier) . La prima mossa è stata fissare le visite mediche del portiere solamente domenica, l’intenzione è successivamente diventata quella di valutare comunque il calciatore per qualche giorno, con la possibilità - magari, chissà - di battere in ritirata nel caso in cui Luis Enrique avesse deciso di puntare sull’ormai ex Parma.
Suzuki-Juve: trattative arenate
È successo tutto questo. Ed è successo che, comprensibilmente, la Juventus si sia allontanata volontariamente dal tavolo delle trattative. Tradita sui patti. Consapevole che un’ulteriore concessione di giorni avrebbe potuto portare (pure) a un nulla di fatto. La stagione sta per iniziare, in fondo. E l’idea era anche quella di dare al nuovo numero uno di Spalletti qualche giorno di allenamento per rendere più dolce possibile il cambio della guardia tra i pali. Così non sarà. O di sicuro non sarà con Suzuki, che a Parigi andrà, e che a questo punto si giocherà il posto, consapevole di poter partire da una base niente male. Per lui, del resto, i campioni d’Europa hanno sborsato quasi 40 milioni di euro. Qualcosa in lui l’han visto, eccome.
Juve, il piano B a Suzuki potrebbe essere Vicario
Qualcosa, la Juve, deve invece tornare a vedere. Da ieri sera sono ufficialmente ripartiti i sondaggi, le telefonate, quella lista un po’ strappata ma che hanno ugualmente messo da parte, nel primo cassetto disponibile. Finché non è finita, no, non è finita: è la prima regola del mercato e si conferma a ogni edizione. Il primo nome rimane quello di Guglielmo Vicario: è il più semplice da fare, anche per la volontà ferrea del Tottenham di cederlo. Gli Spurs continuano a fare la voce grossa, in particolare sulle intenzioni: davanti a questo scenario, alla Juventus ha chiesto una cessione a titolo definitivo. Prime richieste, naturalmente. Se ne riparlerà e se ne sta già riparlando, perché i bianconeri non staranno certo a questo gioco. Anzi, contano i minuti, aspettano segnali e - se non arrivano - provano a estrapolarli, coglierli, prenderseli in ogni modo.
Spalletti su Vicario: "C'è da capire perché il Tottenham..."
Tradotto: se in tempi brevi si riuscisse a strappare un prestito, anche con diritto di riscatto, a quel punto i bianconeri potrebbero fiondarsi su Vicario, mettendolo successivamente a disposizione di Spalletti. Non esattamente il suo primo fan. Non esattamente il suo primo sponsor. Su questo, fanno fede le recenti dichiarazioni del tecnico dopo la partita con il Nizza: «C’è da capire il perché una squadra come il Tottenham abbia deciso di lasciarlo fuori. Quali siano state le loro valutazioni».
Le sue, Spalletti, le ha già fatte. Pure per questo la dirigenza bianconera non ha mai chiuso a nuove, differenti alternative. La prima resta Trubin, in uscita dal Benfica, seppur con costi al momento proibitivi (intorno ai 25 milioni); altre voci si rincorrono e portano a Lunin (vice di Courtois al Real Madrid), come a Mandas (rientrato alla Lazio) e infine Ederson, il cui ingaggio non andrebbe tagliuzzato, bensì troncato. L’ex City, ora al Fenerbahce, è bravo con i piedi e ha personalità. Non più una priorità: l’unica, a oggi, è un portiere che pari. E che regga l’urto della maglia.
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Nelle curve del mercato, accade anche questo. E accade che, un affare praticamente ai dettagli, deflagri così, imploda in maniera sostanzialmente clamorosa. Tra Suzuki e la Juve è stato un attimo di passione mai trasformatosi in amore duraturo: il giapponese era pronto a sposare il Psg per poi arrivare a Torino in prestito, poi non se n’è fatto più nulla. Decisione di ieri. Del pomeriggio di ieri. Dopo aver allestito ogni premessa, dopo aver organizzato ogni spostamento. No, il Paris alla fine ha preso tempo, altro tempo e sempre più tempo (ha Safonov, proverà a vendere Chevalier) . La prima mossa è stata fissare le visite mediche del portiere solamente domenica, l’intenzione è successivamente diventata quella di valutare comunque il calciatore per qualche giorno, con la possibilità - magari, chissà - di battere in ritirata nel caso in cui Luis Enrique avesse deciso di puntare sull’ormai ex Parma.
Suzuki-Juve: trattative arenate
È successo tutto questo. Ed è successo che, comprensibilmente, la Juventus si sia allontanata volontariamente dal tavolo delle trattative. Tradita sui patti. Consapevole che un’ulteriore concessione di giorni avrebbe potuto portare (pure) a un nulla di fatto. La stagione sta per iniziare, in fondo. E l’idea era anche quella di dare al nuovo numero uno di Spalletti qualche giorno di allenamento per rendere più dolce possibile il cambio della guardia tra i pali. Così non sarà. O di sicuro non sarà con Suzuki, che a Parigi andrà, e che a questo punto si giocherà il posto, consapevole di poter partire da una base niente male. Per lui, del resto, i campioni d’Europa hanno sborsato quasi 40 milioni di euro. Qualcosa in lui l’han visto, eccome.