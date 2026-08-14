Nodo Di Gregorio, oltre i sondaggi il nulla: la Juve non riceve nessuna offerta

Sta ancora lì e appare inestricabile, il nodo Di Gregorio. Mentre la Juventus accelera sul fronte portiere, contestualmente non registra un cambio di passo sull’uscita del suo numero 16. E, certo, se il suo impegno nel pre campionato doveva servire da vetrina, la partita contro l’Inter ha contribuito a raffreddare le eventuali piste. In particolar modo, si deve guardare al mercato estero, ma al momento i sondaggi di Marsiglia e Valencia restano per l’appunto prese di informazioni. Niente di più, niente che ad oggi sembri avere la forza di trasformarsi in trattativa e poi in conseguente cessione, fosse anche in prestito con opzione. Chi da anni naviga nel mare agitato e imperscrutabile del calciomercato lo sa, quei nodi lì sembrano impossibili da sciogliere, almeno fino agli ultimi giorni di mercato quando cambiano radicalmente prospettive, scenari e rotte.