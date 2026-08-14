Nodo Di Gregorio, oltre i sondaggi il nulla: la Juve non riceve nessuna offerta

Sta ancora lì e appare inestricabile, il nodo Di Gregorio. Mentre la Juventus accelera sul fronte portiere, contestualmente non registra un cambio di passo sull’uscita del suo numero 16. E, certo, se il suo impegno nel pre campionato doveva servire da vetrina, la partita contro l’Inter ha contribuito a raffreddare le eventuali piste. In particolar modo, si deve guardare al mercato estero, ma al momento i sondaggi di Marsiglia e Valencia restano per l’appunto prese di informazioni. Niente di più, niente che ad oggi sembri avere la forza di trasformarsi in trattativa e poi in conseguente cessione, fosse anche in prestito con opzione. Chi da anni naviga nel mare agitato e imperscrutabile del calciomercato lo sa, quei nodi lì sembrano impossibili da sciogliere, almeno fino agli ultimi giorni di mercato quando cambiano radicalmente prospettive, scenari e rotte.
Di Gregorio fuori dal progetto spallettiano
E, quindi, è verso quell’orizzonte che si guarda senza, nel frattempo, abdicare alla ricerca del nuovo estremo difensore, senza aspettare che lo slot si liberi. D’altronde, in mezzo a tanti dubbi una certezza c’è: Di Gregorio ai margini del progetto tecnico spallettiano.
Questo è chiaro dalla seconda metà della stagione scorsa, non inganni lo spazio che ha avuto nelle amichevoli, la svolta non è arrivata contro l’Inter e nemmeno la panchina contro il Palermo – già programmata -, va letta come un messaggio di mercato. Non lo è perché la decisione è sempre stata la stessa, adesso occorre lavorare affinché arrivi un’offerta.
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