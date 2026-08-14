Soulé al Milan, Nkunku alla Roma: pazza idea mercato!

MILANO - È arrivato il momento dei tagli. Lo aveva annunciato Ruben Amorim da Giacarta dopo il ko col Chelsea, lo ha ribadito ieri il tecnico nel faccia a faccia con Gerry Cardinale. Il numero uno rossonero, come previsto, è tornato a Milanello, atterrando alle 13.15 in elicottero. Cardinale ha pranzato con Amorim e i dirigenti che si occupano di mercato e insieme, per oltre quattro ore, hanno progettato il da farsi. Il Milan innanzitutto andrà rinforzato e Cardinale ha garantito ad Amorim che avverrà a prescindere dalle cessioni. Il tecnico ha chiesto cinque-sei acquisti: almeno un difensore centrale (il sogno rimane Gonçalo Inacio dello Sporting, ma costa 40 milioni e i portoghesi hanno già ceduto Diomande, Hjulmand, Quenda e Trincao), uno se non due esterni a tutta fascia (Dodo e Zalewski due possibili occasioni), un centrocampista (Hojbjerg dell’Olympique Marsiglia o Casadò del Barcellona due profili attenzionati), un trequartista (sempre caldo Nwaneri) e forse un altro centravanti. Il Milan da oggi lavorerà agli innesti e capirà se, oltre agli obiettivi, nasceranno delle occasioni.

Asse Milano-Roma Una potrebbe nascere dalla bocciatura, a sorpresa, di Nkunku. Il francese si era presentato bene in ritiro, ma qualcosa non ha funzionato durante la preparazione o, semplicemente, il Milan ha capito che sarà difficile piazzare Leao - non bocciato, ma comunque cedibile - anche se la prossima settimana Cardinale intende parlare col portoghese per capire il futuro. Leao ha manifestato più volte la volontà di andare via, ma non ha ricevuto finora proposte congrue - il Milan continua a chiedere 60 milioni - e pure il Galatasaray, che aveva mosso passi ufficiali, sta ora stringendo per Martinelli dell’Arsenal. Con Leao ancora in casa, avendo ovviamente anche Pulisic e dovendo prendere un altro trequartista, la scelta su chi far partire è così caduta su Nkunku, arrivato l’estate scorsa per oltre 40 milioni. Il francese potrebbe tornare nel mirino della Roma che lo aveva già trattato a gennaio e che oggi è alle prese con la difficile ricerca di un esterno d’attacco (la trattativa per Mora del Porto si è incagliata). Per altro nelle scorse settimane è stato proposto al Milan dai suoi agenti Soulé, guarda caso trequartista mancino che parte da destra, giocatore che manca ad Amorim. Dunque Nkunku a Roma e Soulé a Milano? Non semplice. Le valutazioni dei giocatori sono simili - 30/35 milioni -, ma gli ingaggi sono diversi: 5 milioni il francese, 2.8 l'argentino. Uno scambio di prestiti, però, potrebbe essere la soluzione per entrambi i club. Fronte da tenere monitorato così come quello, ancora più complicato, ventilato in Inghilterra. Una vera suggestione: il Manchester United avrebbe sondato il terreno proprio su Nkunku e il Milan avrebbe risposto chiedendo informazioni su Bruno Fernandes, allenato da Amorim a Old Trafford. Il problema? La clausola da 65 milioni e l’ingaggio da 10 annui del portoghese, anche se il suo contratto scade nel 2027.

Ultime partenze Chissà che i due club non ne parlino domani a Breslavia a margine dell'amichevole che disputeranno alle 16.45; test a cui non prenderanno parte gli epurati di Amorim che già ieri non si sono allenati col gruppo. L'elenco è lungo: oltre a Nkunku, ci sono Tomori (chiesto dal Benfica), Fofana (piace a Lione, OM, Villarreal e qualche squadra inglese), Athekame (in attesa di andare in prestito secco al Lione) e Odogu (nel mirino del Mainz). In uscita restano pure Filippo Terracciano, Estupinan, Bondo e Gimenez (Porto e Betis). Resterà invece Loftus-Cheek, tolto dal mercato.