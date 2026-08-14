Romero il post-Pellegrino, il Parma pesca ancora in Argentina: arriva dal Tigre, la nota ufficiale

Da un argentino all'altro. Il Parma , dopo la cessione di Mateo Pellegrino alla Fiorentina , ha ufficializzato di "aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jose David Romero . L'attaccante argentino ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2031. Classe 2003, nato a Corrientes, in Argentina, Romero cresce nel settore giovanile del Talleres di Cordoba, dove approda nel 2017 e si mette in evidenza fin dalle prime stagioni, prima di affacciarsi al calcio professionistico", come si legge nella nota.

Le ultime stagioni

"Nel 2024 vive la sua prima esperienza all'estero con l'Union La Calera, in Cile, realizzando 7 reti in 11 presenze. Rientrato in Argentina, passa al Tigre, con cui trova continuità e si afferma come uno dei protagonisti del reparto offensivo. Nel corso del 2026 Romero ha vissuto una stagione particolarmente positiva, mettendo a segno 10 reti e 2 assist in 17 presenze tra Primera Division e Copa Sudamericana. Attaccante rapido, efficace sia nell'attaccare la profondità che nel muoversi negli ultimi metri", conclude il Parma.