Kessié, la Juve apparecchiata e l'allenamento speciale: cosa sta aspettando il Capitano

A questo punto mancano “solo” i tasselli da mettere al loro posto, vale a dire le uscite con cui liberare posti a centrocampo. Uno dei primi candidati è Teun Koopmeiners che, a sua volta, aspetta altri incastri. L’olandese, infatti, è uno degli osservati speciali della Roma che dovrà procedere ad alcune cessioni in ottemperanza al settlement agreement con l’Uefa. Tra i candidati alla partenza ci sono il francese Koné e l’argentino Soulé , con l’esigenza di rimpiazzarli facendo attenzione ai conti: ecco che un prestito dell’olandese metterebbe d’accordo le parti in causa e non lascerebbe troppo amaro in bocca a Gasperini che sa bene come valorizzare le potenzialità di Koopmeiners.

Altro elemento in uscita è Miretti per il quale c’è stato un sondaggio del Besiktas dove Italiano vuole giocatori che conoscano già la sua filosofia. La Juventus valuta il centrocampista 15 milioni e le valutazioni dei turchi sono in corso. Tra le uscite previste anche quella di Arthur, anche se la soluzione per il brasiliano appare ancora fumosa. Kessié, intanto, allena il fisico e la pazienza. Le idee chiare le ha da tempo e le aveva ribadite già durante il Mondiale: «La Juventus? Si, si, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo. In forma, al Mondiale, e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più! Per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione!». Idee chiare e quel tanto di arroganza che tanto manca nelle corde della squadra bianconera.