Kessié, la Juve apparecchiata e l'allenamento speciale: cosa sta aspettando il Capitano

In questo periodo Franck Kessié allena soprattutto una caratteristica mentale: la pazienza. Dipendesse da lui, infatti, si sarebbe già messo al lavoro agli ordini di Luciano Spalletti, ma non dipende (solo) da lui. No: tutto dipende dai tempi, più che dai modi, che i dirigenti bianconeri impiegheranno per liberargli un posto a centrocampo. Perché tra Kessié e la Juventus è già tutto apparecchiato: una tavola imbandita con un triennale da 4,5 milioni e da un sostanzioso bonus alla firma. Una mediazione rispetto alle richieste iniziali dell’ivoriano e sicuramente cifre più basse di quelle che il centrocampista potrebbe guadagnare se decidesse di ripartire ancora dall’Arabia. Negli ultimi giorni, infatti, si è rifatto sotto l’Al Ahli per convincerlo a tornare sui suoi passi dopo l’addio, ma Kessié non vuol sentire ragioni: è stra-convinto della scelta bianconera ed è più che mai determinato ad aspettare (eccola, la pazienza...) che vadano a posto le tessere del domino.
Anche perché, da svincolato, può essere tesserato dopo la chiusura ufficiale del mercato, fissata alle 20.00 di martedì 1 settembre. Poi, certo, resterà soltanto un giorno al fine di poterlo inserire nelle liste Uefa da presentare per la partecipazione all’Europa League, ma anche questo non è un grande problema. In fondo, nella prima fase della competizione europea potrebbe essere risparmiato in modo da dedicarsi completamente al campionato. Anche se non sembra averne bisogno, visto che i report sulle sue indicazioni fisiche sono più che positivi. A 29 anni (ne compie 30 a dicembre) è ancora integro e in grado di “pesare” nell’economia del gioco: in Arabia ha segnato 26 gol e 15 assist in 119 partite, migliorando la resa offensiva rispetto al periodo milanese. Al Mondiale 2026 ha giocato quasi tutti i minuti con la Costa d’Avorio, confermando personalità e qualità, proprio le caratteristiche che Spalletti richiede per strutturare meglio la propria squadra.
Koopmeiners, Miretti e Arthur in uscita
A questo punto mancano “solo” i tasselli da mettere al loro posto, vale a dire le uscite con cui liberare posti a centrocampo. Uno dei primi candidati è Teun Koopmeiners che, a sua volta, aspetta altri incastri. L’olandese, infatti, è uno degli osservati speciali della Roma che dovrà procedere ad alcune cessioni in ottemperanza al settlement agreement con l’Uefa. Tra i candidati alla partenza ci sono il francese Koné e l’argentino Soulé, con l’esigenza di rimpiazzarli facendo attenzione ai conti: ecco che un prestito dell’olandese metterebbe d’accordo le parti in causa e non lascerebbe troppo amaro in bocca a Gasperini che sa bene come valorizzare le potenzialità di Koopmeiners.
Altro elemento in uscita è Miretti per il quale c’è stato un sondaggio del Besiktas dove Italiano vuole giocatori che conoscano già la sua filosofia. La Juventus valuta il centrocampista 15 milioni e le valutazioni dei turchi sono in corso. Tra le uscite previste anche quella di Arthur, anche se la soluzione per il brasiliano appare ancora fumosa. Kessié, intanto, allena il fisico e la pazienza. Le idee chiare le ha da tempo e le aveva ribadite già durante il Mondiale: «La Juventus? Si, si, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo. In forma, al Mondiale, e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più! Per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione!». Idee chiare e quel tanto di arroganza che tanto manca nelle corde della squadra bianconera.
In questo periodo Franck Kessié allena soprattutto una caratteristica mentale: la pazienza. Dipendesse da lui, infatti, si sarebbe già messo al lavoro agli ordini di Luciano Spalletti, ma non dipende (solo) da lui. No: tutto dipende dai tempi, più che dai modi, che i dirigenti bianconeri impiegheranno per liberargli un posto a centrocampo. Perché tra Kessié e la Juventus è già tutto apparecchiato: una tavola imbandita con un triennale da 4,5 milioni e da un sostanzioso bonus alla firma. Una mediazione rispetto alle richieste iniziali dell’ivoriano e sicuramente cifre più basse di quelle che il centrocampista potrebbe guadagnare se decidesse di ripartire ancora dall’Arabia. Negli ultimi giorni, infatti, si è rifatto sotto l’Al Ahli per convincerlo a tornare sui suoi passi dopo l’addio, ma Kessié non vuol sentire ragioni: è stra-convinto della scelta bianconera ed è più che mai determinato ad aspettare (eccola, la pazienza...) che vadano a posto le tessere del domino.
Anche perché, da svincolato, può essere tesserato dopo la chiusura ufficiale del mercato, fissata alle 20.00 di martedì 1 settembre. Poi, certo, resterà soltanto un giorno al fine di poterlo inserire nelle liste Uefa da presentare per la partecipazione all’Europa League, ma anche questo non è un grande problema. In fondo, nella prima fase della competizione europea potrebbe essere risparmiato in modo da dedicarsi completamente al campionato. Anche se non sembra averne bisogno, visto che i report sulle sue indicazioni fisiche sono più che positivi. A 29 anni (ne compie 30 a dicembre) è ancora integro e in grado di “pesare” nell’economia del gioco: in Arabia ha segnato 26 gol e 15 assist in 119 partite, migliorando la resa offensiva rispetto al periodo milanese. Al Mondiale 2026 ha giocato quasi tutti i minuti con la Costa d’Avorio, confermando personalità e qualità, proprio le caratteristiche che Spalletti richiede per strutturare meglio la propria squadra.