Lucumi-Juve, affare fatto: ora visite e firma, ecco quanto incassa il Bologna. Rugani-Gatti-Cabal...

Jhon Lucumi nella prossima stagione giocherà nella Juventus di Luciano Spalletti . Affare fatto tra bianconeri e Bologna che hanno trovato le intese finali per il passaggio del difensore colombiano alla Vecchia Signora. L'affare tra i due club si chiude per 20 milioni di euro più due di bonus. Già pronto da tempo invece il contratto per il centrale che guadagnerà 2,5 milioni all'anno (più premi) fino al 2031. Lucumi ha voluto la Juve a tutti i costi tanto da declinare e scartare almeno sei squadre di alto livello per aspettare i bianconeri. Dopo Ferragosto, esattamente il 16, Jhon sbarcherà a Torino per le classiche visite mediche e successivamente firmerà il contratto che lo legherà ai bianconeri per le prossime stagioni.

Lucumi voleva solo la Juve

Un ricco accordo per il centrale colombiano che guadanerà molto meno rispetto a qunto gli avevano proposto Nottingham Forest (3,5 milioni più bonus) e Sunderland (3 milioni netti) negli ultimi mesi. Nulla da fare invece per il Newcastle il cui tentativo di inizio settimana è arrivato fuori tempo massimo. Anche il Como a inizio luglio aveva tentato di convincere Lucumi ma per il difensore colombiano nei suoi desideri c'era solo la Juve. Ecco perché i lariani hanno deciso di acquistare Chalobah del Chelsea per rinforzare la propria retroguardia. La Juve durante questa sessione di mercato ha inseguito a lungo il colombiano che già al recente Mondiale aveva messo in mostra tutte le sue qualità tanto da attirare l'interesse dell'Inter che in quei giorni aveva sondato il terreno a livello esplorativo. Tra l'altro Lucumi ha detto anche a due grandi squadre turche come Galatasaray e Besiktas.