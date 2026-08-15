Lucumi-Juve, affare fatto: ora visite e firma, ecco quanto incassa il Bologna. Rugani-Gatti-Cabal...

Jhon Lucumi nella prossima stagione giocherà nella Juventus di Luciano Spalletti. Affare fatto tra bianconeri e Bologna che hanno trovato le intese finali per il passaggio del difensore colombiano alla Vecchia Signora. L'affare tra i due club si chiude per 20 milioni di euro più due di bonus. Già pronto da tempo invece il contratto per il centrale che guadagnerà 2,5 milioni all'anno (più premi) fino al 2031. Lucumi ha voluto la Juve a tutti i costi tanto da declinare e scartare almeno sei squadre di alto livello per aspettare i bianconeri. Dopo Ferragosto, esattamente il 16, Jhon sbarcherà a Torino per le classiche visite mediche e successivamente firmerà il contratto che lo legherà ai bianconeri per le prossime stagioni.
Lucumi voleva solo la Juve
Un ricco accordo per il centrale colombiano che guadanerà molto meno rispetto a qunto gli avevano proposto Nottingham Forest (3,5 milioni più bonus) e Sunderland (3 milioni netti) negli ultimi mesi. Nulla da fare invece per il Newcastle il cui tentativo di inizio settimana è arrivato fuori tempo massimo. Anche il Como a inizio luglio aveva tentato di convincere Lucumi ma per il difensore colombiano nei suoi desideri c'era solo la Juve. Ecco perché i lariani hanno deciso di acquistare Chalobah del Chelsea per rinforzare la propria retroguardia. La Juve durante questa sessione di mercato ha inseguito a lungo il colombiano che già al recente Mondiale aveva messo in mostra tutte le sue qualità tanto da attirare l'interesse dell'Inter che in quei giorni aveva sondato il terreno a livello esplorativo. Tra l'altro Lucumi ha detto anche a due grandi squadre turche come Galatasaray e Besiktas.
Perché Lucumi serve a Spalletti
Il significato dell'operazione, però, va oltre la semplice necessità di aggiungere un difensore alla rosa. LucumI sembra infatti rispondere a una richiesta precisa di Spalletti, soprattutto per quanto riguarda la costruzione dal basso. Il tecnico bianconero ha mostrato più volte di chiedere ai propri centrali maggiore coraggio nel superare la prima linea di pressione, evitando una circolazione prevedibile e aumentando la qualità della prima impostazione. In questo senso, i numeri dell'ultima stagione aiutano a spiegare il motivo dell'investimento. Il difensore è stato il giocatore del Bologna con il maggior volume di passaggi, all'interno di una squadra che ha chiuso il campionato tra le prime per possesso palla. Il colombiano ha fatto registrare 57 passaggi riusciti di media a partita con l'89,6% di precisione, mentre ha completato 4,5 lanci lunghi a gara con il 61,5% di precisione. Dati che raccontano un centrale non limitato al semplice passaggio orizzontale, ma capace di cercare soluzioni più ambiziose per rompere le linee avversarie.
Il confronto con gli attuali centrali bianconeri rende ancora più chiara la scelta: nella passata stagione Lucumi ha prodotto numeri migliori di loro negli aspetti legati alla distribuzione del pallone, mentre Kelly e Kalulu hanno mostrato maggiore efficacia nella conduzione palla al piede. È una differenza che Spalletti può sfruttare per rendere più fluida l'uscita della Juve e dare alla squadra un ulteriore strumento per risalire il campo. Ma il colombiano non porta soltanto qualità con il pallone. Il suo arrivo può alzare anche il livello di aggressività e intensità della linea difensiva. La sua fisicità gli permette di sostenere duelli, accorciare in avanti e difendere in campo aperto, caratteristiche preziose per una squadra che vuole aumentare il pressing e mantenere un atteggiamento più spregiudicato in fase di ripartenza.
Una scelta tecnica precisa per la nuova Juventus
È proprio negli atteggiamenti richiesti da Spalletti che si trova il senso più profondo dell'investimento. Nel precampionato, uno degli aspetti sui quali il tecnico è intervenuto maggiormente riguarda la gestione del pallone da parte dei difensori e la necessità di superare con maggiore personalità la prima pressione avversaria. In questo quadro, Lucumi può diventare una pedina particolarmente funzionale. Il colombiano porta una combinazione difficile da trovare: fisicità, aggressività, capacità di giocare in avanti e qualità nel passaggio. La sua presenza può quindi modificare anche il modo in cui la squadra interpreta il pressing: recuperare palla più in alto significa avere una linea difensiva pronta ad accompagnare l'azione e anche Yildiz e compagni ne potrebbero beneficiare, mentre un centrale in grado di leggere la profondità e vincere i duelli consente di mantenere maggiore coraggio nelle distanze tra i reparti. Per Spalletti, che vuole una Juventus intensa e aggressiva, Lucumi rappresenta dunque un investimento con una precisa logica tattica. Ora, però, manca davvero poco. Domenica le visite mediche, poi la firma e l'inizio ufficiale della nuova avventura bianconera. Lucumi è pronto: la Juventus ha trovato il suo nuovo centrale.
Juve, non solo acquisti: la situazione di Rugani, Gatti e Cabal
La Juve comunque non si limita solo agli acquisti ma è molto operativa sull'argomento uscite che inevitabilmente in questa parte finale del calciomercato dovrà subire un accelerazione. Per Daniele Rugani ci sono stati sondaggi di Monza, Sassuolo e Udinese mentre su Federico Gatti va tenuta sotto controllo la pista che porta al Marsiglia. Al momento i francesi non vanno oltre un prestito con diritto di riscatto e questa non è una soluzione che troverebbe l'ok dei dirigenti della Juve. Nulla da fare invece per quanto riguarda il Napoli ormai vicinissimo a ingaggiare Benoit Badiashile dal Chelsea. Quello che è certo è che la posizione del centrale italiano classe 1998 resta in bilico. Stesso discorso che vale peraltro per Juan Cabal che nei prossimi giorni potrebbe finire al Bologna ma in un discorso a parte rispetto all'affare Lucumi. L'affare si potrebbe chiudere con la formula del prestito e anche lo stesso giocatore ex Verona ha dato segnali d’apertura verso i rossoblù.
Jhon Lucumi nella prossima stagione giocherà nella Juventus di Luciano Spalletti. Affare fatto tra bianconeri e Bologna che hanno trovato le intese finali per il passaggio del difensore colombiano alla Vecchia Signora. L'affare tra i due club si chiude per 20 milioni di euro più due di bonus. Già pronto da tempo invece il contratto per il centrale che guadagnerà 2,5 milioni all'anno (più premi) fino al 2031. Lucumi ha voluto la Juve a tutti i costi tanto da declinare e scartare almeno sei squadre di alto livello per aspettare i bianconeri. Dopo Ferragosto, esattamente il 16, Jhon sbarcherà a Torino per le classiche visite mediche e successivamente firmerà il contratto che lo legherà ai bianconeri per le prossime stagioni.
Lucumi voleva solo la Juve
Un ricco accordo per il centrale colombiano che guadanerà molto meno rispetto a qunto gli avevano proposto Nottingham Forest (3,5 milioni più bonus) e Sunderland (3 milioni netti) negli ultimi mesi. Nulla da fare invece per il Newcastle il cui tentativo di inizio settimana è arrivato fuori tempo massimo. Anche il Como a inizio luglio aveva tentato di convincere Lucumi ma per il difensore colombiano nei suoi desideri c'era solo la Juve. Ecco perché i lariani hanno deciso di acquistare Chalobah del Chelsea per rinforzare la propria retroguardia. La Juve durante questa sessione di mercato ha inseguito a lungo il colombiano che già al recente Mondiale aveva messo in mostra tutte le sue qualità tanto da attirare l'interesse dell'Inter che in quei giorni aveva sondato il terreno a livello esplorativo. Tra l'altro Lucumi ha detto anche a due grandi squadre turche come Galatasaray e Besiktas.