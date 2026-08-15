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Ferran Torres al Psg: è ufficiale! La durata del contratto e quanti soldi guadagna il Barcellona

L'uomo che ha deciso la finale del Mondiale tra Spagna e Argentina nella prossima stagione giocherà nella squadra campione d'Europa. Luis Enrique può sorridere
2 min
Ferran Torres al Psg: è ufficiale! La durata del contratto e quanti soldi guadagna il Barcellona© Sito ufficiale Psg

Ferran Torres nella prossima stagione giocherà nel Psg campione d'Europa in carica. L'attaccante lascia dunque il Barcellona (il contratto con i catalani sarebbe scaduto nel 2027) e si trasferisce in Francia alla corte di Luis Enrique che dunque avrà a disposizione un altro diamante nella sua già ricca rosa. I due club, secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, hanno trovato l'intesa per un cifra di 50 milioni. Il talentuoso giocatore classe 2000 firmerà un contratto fino al 2031 e indosserà la maglia numero 9.

Ferran Torres al Psg, il comunicato ufficiale

Ecco il comunicato del Psg che ha annunciato l'ingaggio di Ferran Torres: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare di essersi assicurato le prestazioni di Ferran Torres. L'attaccante spagnolo campione del mondo ha firmato con il club fino al 2031 e indosserà la maglia numero 9". Il club francese riporta anche le prime dichiarazioni del campione spagnolo: "Sono felicissimo di iniziare una nuova avventura in un club così ambizioso come il Paris Saint-Germain. Vorrei ringraziare il presidente Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos e l'allenatore Luis Enrique per avermi dato l'opportunità di unirmi alla squadra, che spero di aiutare a vincere quanti più trofei possibile".

 

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