Juve, la strategia per il portiere: Vicario in pole, c’è l’idea Musso ma la maxi-spesa è rimandata

Vicario in pole ma c'è anche l'idea Musso

Negli ultimi due giorni, i dirigenti hanno riallacciato i discorsi con il Tottenham per il cartellino di Vicario. La risposta degli Spurs? Scontata e tarata ad hoc: niente prestito con diritto di riscatto, in favore di una cessione a titolo definitivo. Ipotesi, questa, che la Juventus non ha nessuna intenzione di percorrere. Come non ha intenzione di intestardirsi in un braccio di ferro che rischierebbe di dilapidare il già risicato tempo a disposizione. Della serie: “Se aprite subito al prestito con diritto, saremo ben lieti di approfondire i discorsi. Viceversa, vireremo su piste alternative”. Anche perché il Tottenham - che ha messo fuori rosa Vicario da settimane e completato il reparto - non è nella posizione di dettare le regole gioco. In attesa di sviluppi sull’asse Torino-Londra, i bianconeri valutano con attenzione la situazione di Juan Musso, ai margini del progetto tecnico di Simeone. Ancora da capire la posizione dell’Atletico sul cartellino dell’argentino, che non spiace per nulla a Spalletti: ha carisma, conosce bene la Serie A e si rivelerebbe un’alternativa pronta all’uso. E chissà che per sbloccare la trattativa tra i due club per Nico Gonzalez non possa essere proprio Musso a giocare un ruolo chiave.