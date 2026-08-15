Juve, la strategia per il portiere: Vicario in pole, c’è l’idea Musso ma la maxi-spesa è rimandata

TORINO - Vicario, di nome e di fatto. Il giochino lessicale, per quanto scadente e scontato, riflette in maniera quantomai esaustiva la strategia bianconera per la porta. O meglio: le contromisure che la dirigenza ha in mente di apporre a seguito del naufragio al fotofinish sul fronte Suzuki. Gli ingredienti per blindare i pali in via definitiva scarseggiano. Vale per il tempo a disposizione - pochissimo, con il debutto stagionale a Frosinone fissato per domenica 23 agosto - come per le finanze. Anche quelle risicate, a fronte delle tante lacune che il trio Carnevali-Massara-Ottolini si è trovato - e si troverà - a colmare nella speranza di tirar fuori la Juventus dal pantano delle precedenti gestioni. E allora, occorre cautela. Troppo alto il rischio di incappare in un Di Gregorio bis, strapagando profili di seconda fascia pur di inscenare la tanto attesa rivoluzione.
La Juve e il portiere: ecco la strategia
Da qui la scelta di percorrere soluzioni temporanee, selezionando un profilo rilevabile in prestito - possibilmente di prospettiva - e rimandando la maxi-spesa per la porta alla prossima sessione estiva. E cioè quando, sulla carta, la Juve, in ordine: potrà contare sui proventi della Champions; non dovrà più rifondare mezza rosa; e avrà modo di inseguire fin da subito profili ad oggi inavvicinabili. A cominciare da Alisson, che andrà in scadenza con il Liverpool, passando poi per i vari Carnesecchi, Svilar e Maignan... Da qui la scelta di orientare la lente del mercato su interpreti che possano fare le veci del grande investimento futuro. Il primo nome della lista continua a coincidere con quello di Guglielmo Vicario. E questo al netto di perplessità non indifferenti di una parte dell’area sportiva sulle sue caratteristiche tecniche. Anche perché, come detto, all’alba del 15 agosto, la logica impone di scendere a compromessi. “Non c’è altra strada”, per parafrasare lo stesso Spalletti, tutt’altro che allettato dall’idea di presentarsi a Frosinone con l’attuale parco portieri.
Vicario in pole ma c'è anche l'idea Musso
Negli ultimi due giorni, i dirigenti hanno riallacciato i discorsi con il Tottenham per il cartellino di Vicario. La risposta degli Spurs? Scontata e tarata ad hoc: niente prestito con diritto di riscatto, in favore di una cessione a titolo definitivo. Ipotesi, questa, che la Juventus non ha nessuna intenzione di percorrere. Come non ha intenzione di intestardirsi in un braccio di ferro che rischierebbe di dilapidare il già risicato tempo a disposizione. Della serie: “Se aprite subito al prestito con diritto, saremo ben lieti di approfondire i discorsi. Viceversa, vireremo su piste alternative”. Anche perché il Tottenham - che ha messo fuori rosa Vicario da settimane e completato il reparto - non è nella posizione di dettare le regole gioco. In attesa di sviluppi sull’asse Torino-Londra, i bianconeri valutano con attenzione la situazione di Juan Musso, ai margini del progetto tecnico di Simeone. Ancora da capire la posizione dell’Atletico sul cartellino dell’argentino, che non spiace per nulla a Spalletti: ha carisma, conosce bene la Serie A e si rivelerebbe un’alternativa pronta all’uso. E chissà che per sbloccare la trattativa tra i due club per Nico Gonzalez non possa essere proprio Musso a giocare un ruolo chiave.
Da Trubin a Ederson: tutti i profili seguiti
Tra i profili inseguiti, restano poi quelli di Trubin - i bianconeri nei prossimi giorni faranno un tentativo con il Benfica per il prestito - Mandas, Lunin ed Ederson. Ma non è da escludere che la dirigenza possa aggiornare la “lista” affacciandosi a opportunità alternative di stampo estero. Al costo di spingersi a ridosso della chiusura del mercato e di affidarsi, per i primi impegni di campionato, a Mattia Perin.
TORINO - Vicario, di nome e di fatto. Il giochino lessicale, per quanto scadente e scontato, riflette in maniera quantomai esaustiva la strategia bianconera per la porta. O meglio: le contromisure che la dirigenza ha in mente di apporre a seguito del naufragio al fotofinish sul fronte Suzuki. Gli ingredienti per blindare i pali in via definitiva scarseggiano. Vale per il tempo a disposizione - pochissimo, con il debutto stagionale a Frosinone fissato per domenica 23 agosto - come per le finanze. Anche quelle risicate, a fronte delle tante lacune che il trio Carnevali-Massara-Ottolini si è trovato - e si troverà - a colmare nella speranza di tirar fuori la Juventus dal pantano delle precedenti gestioni. E allora, occorre cautela. Troppo alto il rischio di incappare in un Di Gregorio bis, strapagando profili di seconda fascia pur di inscenare la tanto attesa rivoluzione.
La Juve e il portiere: ecco la strategia
Da qui la scelta di percorrere soluzioni temporanee, selezionando un profilo rilevabile in prestito - possibilmente di prospettiva - e rimandando la maxi-spesa per la porta alla prossima sessione estiva. E cioè quando, sulla carta, la Juve, in ordine: potrà contare sui proventi della Champions; non dovrà più rifondare mezza rosa; e avrà modo di inseguire fin da subito profili ad oggi inavvicinabili. A cominciare da Alisson, che andrà in scadenza con il Liverpool, passando poi per i vari Carnesecchi, Svilar e Maignan... Da qui la scelta di orientare la lente del mercato su interpreti che possano fare le veci del grande investimento futuro. Il primo nome della lista continua a coincidere con quello di Guglielmo Vicario. E questo al netto di perplessità non indifferenti di una parte dell’area sportiva sulle sue caratteristiche tecniche. Anche perché, come detto, all’alba del 15 agosto, la logica impone di scendere a compromessi. “Non c’è altra strada”, per parafrasare lo stesso Spalletti, tutt’altro che allettato dall’idea di presentarsi a Frosinone con l’attuale parco portieri.