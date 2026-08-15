Dibu Martinez alla Juve si può riaprire! Suzuki fa saltare tutto: niente Psg, ora c'è l'Aston Villa

Quando tutto sembrava chiuso tra Suzuki e il Psg, con la Juventus che si allontanava dal giapponese, ecco che il mercato prende una svolta di quelle incredibili ma possibili: l'affare tra Parma e club francese è saltato agli ultimi dettagli nonostante l'accordo fosse stato praticamente chiuso verbalmente martedì scorso, con il Paris che aveva inviato anche un un volo privato in Italia per permettere al portiere di raggiungere Parigi e sostenere le visite mediche. Motivi ancora non chiari, si parla di carte in tavola cambiate dall'entourage del giocatore e delle commissioni che giravano nell'affare (secondo Le Parisien gli agenti avrebbero chiesto 5 milioni in più alla firma). Ad inserirsi nell'affare sarebbe stato l'Aston Villa: già contattato il club emiliano e l'entourage del giocatore, pareggiata l'offerta dei bicampioni d'Europa in carica (oltre trenta milioni). L'eventuale, è proprio il caso di dirlo, arrivo di Suzuki all'Aston Villa libererebbe chiaramente il Dibu Martinez, finora trattenuto dai Villans nonostante il desiderio di partire, e potrebbe riaprire la vecchia pista che porta a Torino. Nel frattempo l'argentino in Inghilterra è dato come in vendita al miglior offerente, con il Chelsea che avrebbe già gentilmente declinato l'offerta.

Dibu Martinez-Juve: perché la trattativa si era arenata

Torniamo a metà luglio, la Juventus tratta con l'Aston Villa per il cartellino del Dibu, grande protagonista al Mondiale con la sua Argentina fino in finale, dove solo Ferran Torres era riuscito a superare la sua difesa tenacissima della porta albiceleste. Il club inglese, pur consapevole che il giocatore voleva andare via già da un anno, aveva alzato un muro nei confronti del club bianconero invalicabile: tra offerta juventina di 5 mln e richiesta di 15 non c'era margine di trattativa, la cifra richiesta era considerata da Carnevali e Massara completamente sproporzionata. "Era", perché l'eventuale arrivo di Suzuki chiaramente cambierebbe ogni cosa: la società inglese, al sicuro con un nuovo numero 1, sarebbe sicuramente più disponibile per liberarsi di uno scomodissimo e scontento secondo portiere, magari per la gioia proprio della Juve. "Il futuro del Dibu è assicurato. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione". Parlava così Damian Vidagany, dirigente apicale dell'Aston Villa, a proposito del Dibu: se c'è l'inserimento per Suzuki si vede che qualcosa è cambiato, e non poco, nei progetti del club.