Barcellona, nuova offerta al Manchester City per Rodri: lo spagnolo a un passo, le cifre

Rodri apre al trasferimento

Il Barcellona non perde comunque le speranze, forte anche della volontà del calciatore, e secondo la stampa catalana sarà presentata una nuova proposta che possa ulteriormente avvicinarsi alle richieste del City, ovvero 65 milioni più 10 di bonus, di cui 5 legati a obiettivi facilmente raggiungibili. Rodri avrebbe già dato il proprio consenso al trasferimento al Barcellona. Il vincitore del Pallone d'oro è tornato a Manchester giovedì dalle vacanze dopo il Mondiale vinto con la sua Spagna, ma per il momento non sta lavorando insieme al resto della squadra e si è limitato ad allenarsi in palestra. Ha avuto anche modo di confrontarsi con Enzo Maresca. Adesso manca l'ultimo passo tra i due club: le prossime ore potrebbero essere decisive.