Barcellona, nuova offerta al Manchester City per Rodri: lo spagnolo a un passo, le cifre

ll Manchester City manda un messaggio chiaro al Barcellona: Rodri andrà via solo alle sue condizioni. Secondo i media inglesi, i Citizens avrebbero rifiutato l'ultima proposta dei blaugrana da 60 milioni di euro più 10 di bonus, ribadendo che il centrocampista spagnolo, anche se in scadenza a giugno prossimo, andrà via solo per 80 milioni. Del resto il City avrebbe bisogno di quei soldi per andare all'assalto di Enzo Fernandez, centrocampista argentino del Chelsea identificato come sostituto ideale di Rodri.
Rodri apre al trasferimento
Il Barcellona non perde comunque le speranze, forte anche della volontà del calciatore, e secondo la stampa catalana sarà presentata una nuova proposta che possa ulteriormente avvicinarsi alle richieste del City, ovvero 65 milioni più 10 di bonus, di cui 5 legati a obiettivi facilmente raggiungibili. Rodri avrebbe già dato il proprio consenso al trasferimento al Barcellona. Il vincitore del Pallone d'oro è tornato a Manchester giovedì dalle vacanze dopo il Mondiale vinto con la sua Spagna, ma per il momento non sta lavorando insieme al resto della squadra e si è limitato ad allenarsi in palestra. Ha avuto anche modo di confrontarsi con Enzo Maresca. Adesso manca l'ultimo passo tra i due club: le prossime ore potrebbero essere decisive.