Luis Enrique non ha dubbi: "Mercato? Molti vogliono venire al Psg, ma non hanno il livello adatto"

Il Paris Saint-Germain batte due colpi nel giorno di Ferragosto, ufficializzando gli arrivi di Ferran Torres e Mika Godts . Il 26enne spagnolo, match-winner dell'ultima finale mondiale, arriva dal Barcellona per una cifra che si aggira attorno ai 50 milioni di euro: sottoscritto un accordo per le prossime cinque stagioni. Il 21enne belga è stato prelevato invece dall' Ajax , dove nella scorsa stagione si è messo in luce con 17 gol e 12 assist, per circa 55 milioni di euro: anche per lui contratto fino al 2031. In precedenza erano arrivati anche Maghnes Akliouche dal Monaco per 50 milioni e Lucas Digne dall' Aston Villa per 7 milioni. A sorpresa è invece saltato l'ingaggio di Zion Suzuki : nonostante l'intesa trovata col Parma sulla base di 35 milioni, alla fine il Psg si è tirato indietro. Secondo "RMC Sport", il club francese si sarebbe irritato davanti alle commissioni sempre più alte chieste dagli agenti del portiere giapponese. Al momento, dunque, il Psg resta con Safonov e Chevalier tra i pali mentre Suzuki potrebbe finire all'Aston Villa, aprendo all'addio del Dibu Martinez .

Luis Enrique e il mercato del Psg

Proprio sul mercato dei parigini ha parlato direttamente Luis Enrique, a margine della finale di Supercoppa di Francia contro il Lens: "Se puntiamo a migliorare, non significa che non abbiamo fiducia nella squadra. Per continuare a vincere bisogna prendere decisioni difficili, essere ambiziosi e credere che l'arrivo di nuovi giocatori porti un'energia e una mentalità diverse", ha dichiarato l'allenatore dei campioni d'Europa, che poi ha chiarito quali caratteristiche devono avere i nuovi acquisti: "Cerchiamo sempre giocatori che si adattino a ciò che vogliamo. Non si tratta solo di colpire la palla ed essere fisicamente forti. Molti giocatori vogliono venire al Psg. Ci sono giocatori di alta qualità, ma non hanno il livello di cui abbiamo bisogno per giocare come vogliamo". Aldilà dell'aspetto tecnico, secondo Luis Enrique "è importante trovare giocatori che amino giocare per il Psg, che apprezzino il nostro stile. Se un giocatore non arriva qui con il sorriso, è meglio avere altre opzioni. Ogni volta che arriva un giocatore sono contento perché significa che è stato fatto uno sforzo. Stiamo cercando di migliorare la squadra", ha concluso.