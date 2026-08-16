Del Piero, la figlia Dorotea lascia la Juve: andrà in prestito, ecco dove

Il comunicato del Moncalieri Women

L'annuncio del trasferimento di Dorotea Del Piero è arrivato direttamente dal Moncalieri Women con il seguente comunicato ufficiale: "Siamo lieti di annunciare l’arrivo in prestito dalla Juventus di Dorotea Del Piero, che nella stagione 2026/27 farà parte del gruppo U19 e parteciperà pertanto al campionato Primavera 2. Dorotea è un innesto giovane e di prospettiva, che conferma la volontà del club di continuare a investire sulla crescita e sulla valorizzazione dei talenti, offrendo loro un percorso tecnico e formativo all’interno del progetto. A lei va il benvenuto del Presidente, della dirigenza, dello staff e di tutta la famiglia del Moncalieri Women".