Del Piero, la figlia Dorotea lascia la Juve: andrà in prestito, ecco dove

Dalle giovanili della Juventus alla Primavera del Moncalieri Women in prestito, dove avrà la possibilità di mettersi in mostra con l'obiettivo di fare ritorno in bianconero. Così Dorotea Del Piero, figlia di Alessandro Del Piero, si trasferisce a titolo temporaneo al Moncalieri. Una grande opportunità di crescita per la giovane attaccante classe 2009.
Il comunicato del Moncalieri Women
L'annuncio del trasferimento di Dorotea Del Piero è arrivato direttamente dal Moncalieri Women con il seguente comunicato ufficiale: "Siamo lieti di annunciare l’arrivo in prestito dalla Juventus di Dorotea Del Piero, che nella stagione 2026/27 farà parte del gruppo U19 e parteciperà pertanto al campionato Primavera 2. Dorotea è un innesto giovane e di prospettiva, che conferma la volontà del club di continuare a investire sulla crescita e sulla valorizzazione dei talenti, offrendo loro un percorso tecnico e formativo all’interno del progetto. A lei va il benvenuto del Presidente, della dirigenza, dello staff e di tutta la famiglia del Moncalieri Women".