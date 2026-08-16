L'ex Juve ancora con le valigie in mano. "Via anche in prestito ma con obbligo di riscatto"

Enzo Barrenechea pronto a imbarcarsi. Stando a quanto riportato da Record, l'ex centrocampista della Juventus potrebbe lasciare il Benfica in prestito. Classe 2001, l'argentino è stato riscattato per 12 milioni dall'Aston Villa al termine del trasferimento temporaneo. Ora, le Aquile sarebbero pronte a cedere il giocatore anche con la formula del prestito, purché nell'operazione sia previsto l'obbligo di riscatto. Da Lisbona si attendono dunque offerte per l'ex bianconero, che dopo le 4 stagioni alla Continassa tra giovanili, Next Gen e prima squadra ha indossato anche le maglie di Frosinone e Valencia.